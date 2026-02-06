指「眷改條例」違反平等原則決議不副署 卓榮泰轟：針對特定個案修法 19

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院會日前三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文，將老舊眷村定義時限自民國69年大幅放寬至民國85年，並新增「且有改建之必要」條款，咨文已送抵總統府與行政院。對此，行政院長卓榮泰今（6）日宣布，為捍衛《憲法》平等原則與權利分立原則，決定不副署此案，而這也是卓榮泰繼《財政收支劃分法》以來，第2次不副署。

為更全面照顧與改善眷戶，國民黨立委羅智強提出《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正案，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要，全案於1月16日經表決三讀修正通過。

卓榮泰今日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮前受訪表示，立法院此次修正，完全是針對特定個案所為修法，明顯違反平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金財務也造成負擔。

「這是一個重大的決定。」卓榮泰強調，為了捍衛《憲法》的平等原則與權利分立原則，基於《憲法》賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次眷改條例的修正。

行政院發言人李慧芝稍早亦補充，此案悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反《憲法》平等原則。

李慧芝表示，除此之外，立法院此次修法更侵害行政院依《憲法》形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此院長已基於《憲法》賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛《憲法》平等原則及權力分立原則。

