行政院長卓榮泰。（圖／資料照片，圖源：行政院新聞傳播處）





立法院日前三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》修正案，將老舊眷村定義時限從民國69年大幅放寬至民國85年，並新增「且有改建之必要」條款。對此，行政院長卓榮泰今(6)日表示，該修法明顯違反了平等原則，同時對老舊眷村改建基金財務也造成負擔，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，他決定不予副署。

卓榮泰指出，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定個案所為的一個修法動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金財務也造成負擔，嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

廣告 廣告

卓榮泰說，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，本人基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以他決定這次的《國軍老舊眷村改建條例》修正不予副署，這是一個重大的決定。

更多新聞推薦

● 指「眷改條例」違反平等原則 卓榮泰：決定不予副署