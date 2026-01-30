指「藍白分」比合更重要！黃國昌喊先要拉下民進黨：這戰略鄭麗文也認同

民眾黨前主席柯文哲近日指出，比起所謂的「藍白合」，更重要的概念是「藍白分」，意思是雙方分工合作，大家都做擅長且喜歡的事情。民眾黨團總召黃國昌今（30）日也表示，目前最重要的目標就是拉下民進黨政府，在這個目標下面，大家在自己的工作崗位上面，把自己的事情做好，最後加起來才會像三角形的兩邊一定大於第三邊，而這個戰略、戰術他也跟國民黨主席鄭麗文談過，對方也表示認可。

黃國昌說，柯文哲說藍白分是分工合作，但卻被外界無限想像、不斷放大，其實沒有必要，他也提到昨天跟鄭麗文主席的溝通非常直接順暢，也當面跟鄭麗文主席說過兩黨在合作，為的是重要的目標、政策及願景，民眾黨跟國民黨有不同的政策主張，但是在一些重要的目標上，有共同的目標可以相互合作。

黃國昌表示，目前一個非常重要的目標，就是要拉下違憲亂政，不斷在分裂台灣社會的民進黨政府，在這個目標下面，兩黨有各自擅長的領域，大家在自己的工作崗位上面，把自己的事情做好，最後加起來才會像三角形的兩邊一定大於第三邊，而這個戰略戰術鄭麗文主席也表示認可。



