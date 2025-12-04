指「鄭麗文對國民黨是衝擊」 柯文哲喊話：2026藍白合別再玩把戲

談及2026藍白合，民眾黨前主席柯文哲今天（4日）在直播中喊話，「不要再像2024每天把戲很多」。（圖／擷取自柯文哲YT直播）

民眾黨前主席柯文哲在9月交保後，於今天（4日）晚間首度與現任主席黃國昌合體直播。柯文哲先是被問到未來會不會與國民黨主席鄭麗文見面？柯直言， 鄭麗文對國民黨來說是個衝擊，「該見的時候就會見，而且我現在也不是黨主席」。2人後續談及2026選舉藍白合議題，柯文哲向國民黨喊話，不要再像2024每天把戲很多，若全民調就要講好幾個民調公司，還有不要再讓3%、6%。

針對外界關切未來會不會要跟鄭麗文見面，柯文哲今天晚上首度在直播中回應， 「鄭麗文對國民黨來講是個衝擊」，但他認為凡事都是做做看，有時不能單看一篇文章就評論一個人，所以讓鄭跑幾個月看看再說。

廣告 廣告

至於要不要見面，柯文哲說，自己倒覺得不用為了見面而見面，「該見的時候就會見，而且現在我也不是黨主席了，有事也是黃國昌要處理」。

至於2026縣市長選舉藍白該如何合作，柯文哲表示，「規則清楚就好」，但他提醒不要再像2024年每天把戲很多，若全民調就要講好幾個民調公司，重點是不要再讓分3%、6％，規則訂清楚就按照比賽規則就好。

柯文哲強調，黃國昌到時候要跟鄭麗文講清楚，民眾黨一定不會耍詐，民眾黨贏就選、輸就讓國民黨選，規則清楚就好，不過重點是不要再讓3%或6%，那個實在是太好笑。



回到原文

更多鏡報報導

交保後首次公開直播！柯文哲笑稱黃國昌變「爐主」：越看越擔心

喊兵分四路搜索賴清德房子 柯文哲：一定比我們家精彩

李四川表態參加新北市長初選 黃國昌：對國民黨來說是好事