指「鄭黃會」成「批鬥賴清德」大會 民進黨：無助團結台灣、難推動國家前進

台灣民眾黨黨主席黃國昌(左)與中國國民黨黨主席鄭麗文(右)。（圖／翻攝自民眾之聲YouTube直播）





眾所矚目的中國國民黨新任黨主席鄭麗文，與台灣民眾黨黨主席黃國昌面對面會談的「鄭黃會」，於今（19）日下午登場，原本預定對國會監督、改革落實、政黨合作模式與未來選戰布局等議題，廣泛交換意見。不過鄭麗文與黃國昌均用了不少時間在批判總統賴清德施政相關，連帶壓縮了外界關切未來藍白政黨合作模式，和選戰布局的闡述時間與機會。民主進步黨發言人吳崢對此表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。

吳崢指出，在野黨再多批評，也掩不住國民黨在罷免期間涉及偽造連署、甚至由從政黨員竊取戶政資料、侵犯個資的事實；再多攻擊，也無法遮掩民眾黨主席主導狗仔跟監政敵的惡劣行徑，這些臭不可聞的政治鬥爭，只會讓社會更加反感。

吳崢表示，民眾黨與黃國昌迄今仍不願回應，是否認同鄭麗文上任後的親中言論。難道民眾黨也認為普丁不是獨裁者？是否也接受追思共諜、扭曲白色恐怖史觀？

吳崢指出，近兩年的國會運作已清楚顯示，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合就是向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。

吳崢最後強調，這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。

