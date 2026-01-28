指《零日攻擊》導演拿2千萬！葉元之挨告不請律師 瀟灑出庭喊「這沒什麼」

《零日攻擊》羅景壬提告國民黨桃園市議員凌濤等人加重誹謗，立委葉元之也挨告。廖瑞祥攝



國民黨桃園市議員凌濤等人日前質疑，《零日攻擊》導演羅景壬團隊領取勞動部就業安定基金補助涉及弊端，遭羅自訴加重誹謗，立委葉元之當時跟進發文，稱「羅景壬團隊就拿走2872萬元」也挨告。葉元之今（1/28）日單槍匹馬出庭，無奈表示自己只是引用新聞報導一段話，庭後記者問他為何不請律師，他態度輕鬆地說「這又沒什麼，這隨便亂告的。」

《零日攻擊》去年8月在公視首播，引起熱議。不過，國民黨桃園市議員凌濤、時任發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜開記者會質疑，審計部調查就安基金3年間有5174萬支出不符用途規定，其中羅景壬團隊領取2872萬就佔了55％，且只拍了3支影片，認為涉及嚴重弊端、政府拿錢豢養「綠友友」，立委葉元之、王鴻薇後來也跟進發文。

羅景壬當時透過律師發表聲明解釋，勞動部相關標案是由媒體公司得標，媒體公司再委託製作公司承辦，他只是在製作公司邀請下擔任導演工作，只領取導演費，從未參與投標，也沒領取任何政府補助。羅景壬認為，他沒拿勞動部2872萬元經費，卻遭污衊「獨領補助」、「爽領公帑」，自訴5人涉及加重誹謗罪嫌。

羅景壬庭前受訪時表示，國民黨的惡意攻擊已影響到他的工作，他為了家人必須提告。廖瑞祥攝

台北地院今日整理雙方爭執、不爭執事項並調查證據聲請。為釐清羅景壬團隊是否曾領取補助、實際導演收入是多少，羅景壬聲請函調勞動部及民視、年代、三立3家電視台的採購資料，委任律師解釋，羅景壬只是最終分包者，只和2家製作公司的窗口聯繫，不清楚勞動部與媒體公司的採購流程，有必要函調釐清。

法官詢問，有無留下和2家製作公司間的契約資料？羅景壬表示，他從業26年，幾乎與全台灣製作公司都合作過，業界習慣是一個案件談成後，就直接匯款或簽勞務報酬單，不會另簽書面合約，他都是透過口頭或簡訊往來。法官請羅景壬整理簡訊並提供給法院，直言「這對你是有利的」，但也提醒他「這是內部的事情」，凌濤等人未必能查證到這種程度。

凌濤（中）庭後受訪時批評羅景壬的律師太慢提出書狀，影響他們答辯，鄧凱勛（左）、康晉瑜（右）陪同受訪。廖瑞祥攝

由於雙方在書狀交換有誤解，法官請各位律師務必提前將書狀寄送給對造，話剛講完，法官馬上轉頭看向沒請律師的葉元之，詢問他想怎麼做。他表示自己只不過講了一句話，已經有請律師寫狀子寄給法院，法官問他「什麼時候寄的？」葉元之回應「禮拜一」，法官搖搖頭說，「那我今天怎麼收得到？」

庭後，葉元之匆忙趕行程，記者問他「是因為哪一句話被告？」他一邊回應，他只是引用新聞報導的內容，一邊快步走向來接他的座車。記者又問他「為何不請律師？」葉元之攤攤手，瀟灑地說「這又沒什麼，這隨便亂告的」，旋即俯身坐入車內離開。

記者問葉元之為何不請律師，他留下一句「這又沒什麼，這隨便告的」，即搭車離開。廖瑞祥攝

