指「2026、2028民進黨完了，台灣也完了」！李忠憲喊話：在必然崩壞中「仍然選擇清醒」 ...引歌德金句：在限制中找到自由、在困難中發現力量

立法院昨（23日）召開程序委員會，國眾兩黨除了再度封殺《國防特別預算條例》等法案外，更通過彈劾總統賴清德，以及「憲法法庭判決」無效之提案。對此，成功大學電機系教授李忠憲今（24日）直言，「2026、2028年，如果民進黨完了，大家都完了，不管台灣的藍白紅綠通通一模一樣，就跟所有的人都會死亡一般的共同死亡」。

李忠憲今日於臉書以「亡國的命運：在必然崩壞中，仍然選擇清醒地活著」為題發文表示，多事情如果你每天放在心上，它就會變得不一樣，「台灣即將可能要滅亡的命運也一樣！」他提及，一個人即使不聰明，原來成績都在全班一半之後，只要每天讀書就可以第一名，還可以考上第一志願，甚至高考一級、公費留學；只要每天跑步，就可以從一個不健康的大胖子，完成50幾場馬拉松，被人家叫帥哥。

李忠憲說，他在8年前的12月24日，完成了人生的初半馬，「2025 就要結束，今年只剩下最後一個禮拜，這一年我跑了12場馬拉松，2500多公里」。他說，過去其參與的反紫光，看起來好像很偉大，「但所有偉大的事情其實都是生活的小事，覺得這個事情是應該要做的，管它成功或失敗，每天傻傻的去做，任何事情都是偉大的事情」。

李忠憲直言，「亡國感也是一樣」。他說，「我每天都覺得台灣真的要完蛋，以這個前提去生活以及思考，就跟思考人終將一死一模一樣」。李忠憲批評，「藍白立委在立法院的行為就是共產黨，還在那裡講抹紅、自我安慰跟欺騙，這種自欺欺人真的也很愚蠢」。

李忠憲直指，「2026、2028如果民進黨完了，大家都完了，不管台灣的藍白紅綠通通一模一樣，就跟所有的人都會死亡一般的共同死亡」。他表示，昨日他寫了一篇「如果我完了，大家都完了」的文章，有媒體看不懂、斷章取義，稱那篇文章是寫給總統賴清德看。

李忠憲透露，他也收到一個內閣閣員寫來的訊息，「李教授平安！常常讀您的大作，『如果我完了』一文，令我潸然淚下！」李忠憲說，從小到大，說真的很痛苦，「原因並不是我不順利，雖然在逆風的環境長大，我一路走來都非常順利。痛苦的原因是逼自己要清醒的活著，了解自己的處境、自己的為人、跟自己的選擇，接受自己可能的命運」。

李忠憲感慨，時間真的過得很快，又到了年終的時候，「尤其又遇到一個親戚去世，告別是相當個人化，每個人都有不同的處理方式，死亡是生命的一部分，從小到大教育體系裡面沒有告訴我們如何面對死亡，甚至刻意避開這個人生重要的課題，當然也沒有教我們如何告別」。

李忠憲指出，「時間流逝就是死亡的一部分，面對這些立法院的亂象，惡人的囂張也是台灣走向死亡命運的一部分」。他說，「2025年眼看就要結束，在與我們死亡的親戚朋友告別之際，我們每年每月每天也在跟自己告別，告別死亡的同時，也在迎接新生」。

李忠憲提及，最近他寫了不少關於幸福的文章，「幸福被認為是種感覺，偶發事件，在某種情況下，做某些事情時，就會得到幸福」。不過，李忠憲說，理性能告訴人們面對的東西是什麼，理性會鼓勵人們擔心害怕，常常發生的情況是這樣，「有了理性反而失去幸福」。

李忠憲表示，人倘若能夠永遠沒有理性、失去任何懷疑，像貓狗一樣被豢養，或許可以得到某種長度的幸福，「可惜人是理性的動物，理性的動物會思考，會懷疑自己的存在，往往沒有辦法得到無知的幸福」。

李忠憲點出，人是有理性的動物，因此會擔心、害怕、恐懼、預先做好最壞的打算和準備，這樣才可以面對巨大的挑戰和風險。他說，「我唸德文去德國念書是這樣，跑馬拉松也是這樣，有理性的擔憂，才會有真正的幸福」。

李忠憲認為，在人生的每一天中，「我們都在創造自己的命運」。他表示，真正的幸福不在於追求無憂無慮的生活，而在於面對生活的挑戰時所展現的勇氣和智慧，正如德國詩人歌德（Johann Wolfgang von Goethe）所說，「在我們的限制中找到自由，並在困難中發現自己的力量，這才是人生的真諦」。

李忠憲說道，2025年即將劃下句點，「而我們與時間的告別，其實也是與自身過往的道別」。他表示，在每一年的歲末，「我們不僅要回顧得失，更要尋找面對未來的勇氣。幸福，並非單純的無憂無慮，而是在人生挑戰中展現的智慧與力量」。

最後，李忠憲展望2026年，「我們每個人都可以選擇成為生活的主人，帶著勇氣與智慧，迎接未知的挑戰」。他說，「即使我們無法完全克服死亡的恐懼，但我們可以如前英國上議院議員羅素所說，『讓關心的範圍更廣泛、更非個人化，逐步將自我融入普遍的生命之中，進而活出屬於自己的真實與光芒』」。

