指115年總預算未排審多項政策受波及 花蓮縣府說明逾31億依法不得動支 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

有關花蓮縣議會程序委員會尚未將115年度花蓮縣總預算案排入審查，花蓮縣政府今（14）日說明，依《地方制度法》規定，縣議會尚未完成總預算審議前，除法定必要支出外，不得動支屬於新增政策、新興計畫及預備金等項目，估算至少逾31億元經費不得動支，將對多項鄉鎮公所設施維持及民生福利造成影響。

「估算至少逾31億元經費不得動支。」花蓮縣府說明，依《地方制度法》及《各機關單位預算執行要點》規定，因花蓮縣議會未於法定期限完成預算審議，依法不得動支主要項目主要包括：災害準備金8億元、第一預備金(含縣議會)共720萬元、第二預備金6000萬元、新興資本與新增政策約22.58億元。

花蓮縣府再舉例說明，因不得動支115年災害準備金，已影響光復馬太鞍堰塞湖事件搜救、重建復原所需經費。另外，依法不得動支新增或增額部分，影響新增福利政策如孕婦RSV疫苗補助、擴大65歲長者健保與假牙補助、敬老愛心計程車；產業方面，青年創業獎補助、農民團體集貨場建置、補助旅宿業者健康旅遊等計畫；鄰長為民服務費與保險費也受影響。

「此舉將影響縣內各鄉鎮基礎建設與公共服務推動。」花蓮縣府直言，包括殯葬設施、水利工程、道路改善、老人文康中心等地方建設維持補助地方公所經費，以及原住民部落道路、排水溝等經費。

花蓮縣府指出，因預算未完成審議，影響遍及各年齡層照顧、各產業發展與各鄉鎮公共建設，從長者福利、青年創業、婦幼健康、農業升級到基層行政服務皆受波及。

花蓮縣府強調，依法行政是推動縣政的基本原則，期盼縣議會能儘速完成總預算審議，使各項建設與福利政策得以逐步推行，以確保鄉親權益。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

