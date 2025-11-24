指20公尺垃圾山違反科學 林淑芬籲環境部借鏡日本經驗防自燃
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
立法委員林淑芬今（24）日在立法院質詢環境部長彭啓明時，針對全國各地廢棄物暫置場火災頻傳一事，特別提醒彭啓明，這類火災絕非偶然，而是主管機關長期違反科學原則、管理疏失所導致的必然結果。她強調，環境部應立即參考日本經驗，訂定具強制規範的科學化防災安全指引。
林淑芬在質詢中，針對日前發生的台南災害廢棄物暫置場大火，直言這是管理失當的後果，而非意外，「為什麼垃圾暫置場會一直燒？這不是天災，是違反科學的管理疏忽。」她批評，面對將近20公尺高的垃圾山，主管機關將火災歸咎於「天氣乾燥」或「沼氣自燃」，彷彿這是不可抗力的自然現象。
針對起火原因，林淑芬分析：「當廢棄物（特別是風災後的斷枝殘葉與受潮家具）混在一起，內部會進行劇烈的微生物作用，溫度飆升超過80度，加上高濃度的甲烷，自燃是必然的物理現象，而非意外。」她指出，台灣現在的做法往往是「盡量堆高、盡量塞滿」，像台南烏樹林這樣堆到20公尺高。
林淑芬對比國際標準，指出：「看看日本怎麼做？他們面對同樣的災害廢棄物，規定可燃廢棄物堆置高度要在『5公尺以下』。」她解釋，這是因為超過5公尺，內部發熱速度就會大於散熱速度，台灣堆到20公尺，完全違反熱力學。
在安全防護上，林淑芬引述日本指引要求：「堆與堆之間至少保留2公尺距離。除了防止火勢跳燒，也是為了讓消防車和怪手進得去。」她指出，台南大火就是因堆太滿，消防車難以有效灌救。日本同時會預埋透氣管導出沼氣，並定期測量深層溫度。
林淑芬最後強調，面對極端氣候，不能再抱著且戰且走的心態。她呼籲：「我們需要強制規範堆置的高度上限、落實防火間隔、並建立定期的溫度監測紀錄。」如果不從科學管理角度解決根本問題，這樣的火災只會一再發生。
照片來源：立法委員林淑芬臉書翻攝
選戰起跑就被抹黑 何元楷霸氣拿出童年紀念冊：我從小在汐止長大
