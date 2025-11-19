指AI市場擴張太快 股歌執行長憂泡沫化

這7個月以來AI科技股價不斷攀升，像是輝達等科技巨頭紛紛向台積電訂下數千億美元的訂單，並且催促它要加快擴充產能，但在18日除了輝達，蘋果、Meta等7大科技股中有5支股票下跌，引發各界關注。

Google的母公司Alphabet的首席執行長皮查伊在獨家專訪中談到，就如果網際網路的初期發展一樣，AI市場擴張太快，但若出現泡沫化，沒有公司能夠倖免。

Alphabet首席執行長皮查伊認為，「當時對網際網路的過度投資，我們完全沒有懷疑過它的深遠影響，我預期AI也是這樣，有理性也有不理性的因素，沒有公司能夠置身事外，包括我們自己的公司，如果過度投資，我們自然要經歷這個階段。」

至於美國股市的4大指數因為受到大型科技相關類股的估值擔憂影響，在18日再度遭遇劇烈震盪，連續第4天收黑。

此外也因擔心AI市場會泡沫化，標普500指數已連續4個交易日下跌。

投顧公司首席投資官馬恩表指出，「標普500指數正朝著自8月以來最長的連跌走勢發展，目前許多人都在質疑，對於人工智慧基礎設施的支出是否還能維持現在的投資標準？」

根據《路透社》報導，輝達在過去12季財報公布的隔天，股價平均會出現7.3%的漲跌幅，而輝達將在盤後公布最新一季的財報，有可能引發市值3200億美元的波動。AI熱潮究竟是進一步升溫還是開始降溫？輝達是指標之一，因此備受投資人關心。