指NCC不甩衛廣法修法 國民黨：持續追殺中天、處決言論自由

針對國家通訊傳播委員會（NCC）指新修正的《衛星廣播電視法》未有回溯條款、不適用中天52台復台，國民黨今（2日）表示，這是總統賴清德放任NCC違法亂紀，持續追殺中天電視台，公開處決言論自由。

立法院會日前三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。外界關注中天案是否適用，NCC說明，根據修正通過條文，未有溯及既往規定，因此中天不適用。

國民黨晚間在臉書發文說，民主已死？賴清德正在打造「綠色一言堂」，指立法院三讀通過《衛廣法》修正案，保障新聞媒體在判決確定前不被撤照，這是民主法治的基本底線。 但 NCC 竟敢直接宣布「不甩新法」，堅持繼續追殺中天。國民黨說，這不只是中天電視台的事，這是台灣言論自由正在被「公開處決」的時刻。

國民黨說，曾經高喊爭取言論自由的民進黨，現在變成了他們自己最討厭的模樣。在賴清德的統治下，只要顏色不對，法律都擋不住國家的追殺，這是「寒蟬效應」的全面啟動，NCC為什麼寧願違法也要卡死中天？ 因為他們要 「殺雞儆猴」。

國民黨說，NCC要透過處決中天，恐嚇其他的所有媒體，「看清楚了！誰敢監督民進黨、誰敢跟賴清德唱反調，就算你有法律保護，我照樣能弄死你！」 國民黨認為，這不只是針對 52 台，這是要讓台灣變成 「只能歌功頌德、不准批評政府」 的獨裁社會。

國民黨表示，這也是行政權獨大，賴清德總統想當「太上皇」？如果連立法院三讀通過的法律，NCC 都可以用一句「我不適用」就廢掉，那台灣還有法治嗎？ 這代表行政權已經徹底失控，凌駕於立法權與司法權之上。

國民黨說，賴清德放任NCC違法亂紀，就是默許這種 「順我者昌，逆我者亡」 的霸權邏輯。今天他們可以無視《衛廣法》關電視台；明天他們就能無視《個資法》監控你！ 一旦行政機關可以踩在法律頭上，沒有人是安全的。

國民黨稱捍衛的不是一家電視台的利益，而是台灣寶貴的民主價值，並批評民進黨背棄民主價值，成為新的「綠色威權」。

