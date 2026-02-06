按兩岸條例持中國戶籍不得參選...林楚茵斥李貞秀解職「假議題」：自始至終就不應當選

中配李貞秀接任民眾黨不分區立委，其未放棄中國國籍爭議持續延燒，對此民進黨立委林楚茵發文指出，當初民眾黨提不分區名單時，李貞秀同樣具有雙重國籍，按兩岸關係條例，若持中國戶籍，喪失在台選舉、罷免、任職權利。她表示，結論就是李貞秀沒資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。

林楚茵質疑，沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格、中選會豈能發放當選證書？根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照；一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失臺灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵指出，攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表其在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，也就是說李貞秀當時就不具備參選資格。



林楚茵直言，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題，「如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？楚茵就問，中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」



林楚茵表示，結論就是李貞秀沒有資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。

(圖片來源：林楚茵臉書)

