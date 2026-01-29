按兵不動！美聯準會宣布利率維持不變
美國聯準會（FED）28日在今年首場政策會議上宣布，「利率按兵不動」，將基準利率維持在3.5%到3.75%的目標區間。
聯準會主席鮑爾指出，前三次的會議已累積降息75個基點，聯邦公開市場委員會認為目前的貨幣政策立場適當，有助於實現充分就業和維持2%的通膨目標。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
聯準會利率不變、科技股攻堅 美股收盤三指數上漲
FED將公布利率決策、企業財報週登場 美股三大指數上揚
不去Fed？川普盼哈塞特留白宮 美債殖利率升
其他人也在看
聯準會維持3.5至3.75％利率 內部幾乎一致同意僅兩位川普盟友反對
美國聯準會主席鮑爾28日宣布維持利率不變，他認為當前美國經濟表現穩健，通膨與就業面臨的風險均已下降。這樣的前景可能意味著，在進一步調降借貸成本之前，仍需等待相當長的一上報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《科技》輝達增資33億建台總部
【時報-台北電】投審會28日核准重大投資案件共七件，包括美國NVIDIA母公司以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司的增資股份。經濟部投審司表示，該資金用途，是為將在北士科T17、T18設立的輝達台灣總部。 另據了解，目前投審會尚未收到與台積電投資美國有關的新案件。本次核准的重大投資案，包括僑外投資兩件共約48.4億元，金額最大的是美商NVIDIA CORPORATION以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區土地取得、開發。 投審司官員指出，近期輝達相關的投資案僅此一件，輝達台灣總部開發所需要的資金，投審會只負責審核股權方面的增資，其他資金可能來自於銀行貸款等。 本次核准的其他案件，還有英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以對投資事業海盛國際投資股份有限公司的貨幣債權15億4,141萬5,000元，認購投資事業增資股份，從事經營一般投資業等業務，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。 對外投資核准四件，包括華碩以5億美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.，以及台灣大時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，他與總統川普針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任人選促膝長談，目前仍有4位優秀候選人角逐該職位。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
聯準會今晚料將維持利率不變 有知名銀行甚至驚人預測，下一步將是升息
美國聯邦準備理事會（Fed）正在召開為期兩天的利率決策會議，即將在台灣時間週四（29日）凌晨公布決策。外界普遍預料這次將維持基準利率不變，今年稍後再進行兩到三次的降息。然而，有知名投資銀行語出驚人預測，聯準會的降息循環已經結束，下次聯準會調整利率將會是「升息」。太報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國明尼阿波利斯市移民執法致死案持續發酵，就在政府宣布涉案官員停職之際，先前才承諾阻止風波擴大的川普今天卻又砲轟市長，稱其拒與聯邦合作鏟除非法移民，是在玩火。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
聯準會利率不變半導體續彈! 台指期夜盤輕取三萬三千大關無懸念
聯準會利率按兵不動，半導體與AI續強、費半領漲結構未變! 輝達執行長黃仁勳傳出今天將抵台，預期激勵台廠供應鏈，台積電期貨收1840元表現驚豔，台指期夜盤直攻33000點大關無懸念，台股今天有望接力表現太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
47年來最慘！中鋼稅前虧損46.84億元 12月終結連8虧露曙光
47年來首度虧損！中鋼（2002）自結去年稅前虧損達46.84億元、年減202%，虧損則是中鋼有史以來最慘的一年，但好在已有小拉尾盤、逐步止血跡象，中鋼去年12月終結連8虧，拜中能風場風電收益與鋼鐵銷售毛利增加，單月由虧轉盈，12月稅前淨利達3.7億元，月增600%。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
特斯拉Q4獲利年降61％ 銷售下滑與AI投資拖累
（中央社紐約28日綜合外電報導）電動車公司特斯拉（Tesla）今天公布，因汽車銷量減少，加上執行長馬斯克（Elon Musk）擴大對AI投資支出，因此2025年第4季獲利較上年同期大減61％。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
日本東大3個月內2醫學教授涉收賄被捕 校長公開道歉
（中央社東京28日綜合外電報導）日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
敘利亞總統訪莫斯科 克宮尋求達成軍事基地協議
（中央社莫斯科28日綜合外電報導）敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天將在莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。克里姆林宮同時也尋求達成協議，以確保俄軍駐敘利亞軍事基地的未來。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
豐原蛋雞場禽流感 台中市府成立指揮所撲殺及開罰
【記者陳世長台中報導】台中市政府於1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，市長盧秀燕表示，農業局動保處獲報後隨即於（27）日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果目前已證...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
《美股》收盤速報：標普失守7000點 盤後微軟爆雷慘跌、Meta報喜狂飆
【時報-台北電】周三(1月29日)標普500一度漲破7000點，史上首見，惟在聯準會宣布維持利率不變並給出「經濟擴張穩健」的看法後拉回至幾近收平。這意味著近期可能不會降息。費半漲勢凌厲，輝達漲1.6%、英特爾漲11%、美光漲6.1%、台積電ADR漲1.2%。德儀、希捷科技在財報利多帶動下分別飆升近10%和19%。微軟財報顯示雲端事業營收成長放緩，盤後跌近7%。特斯拉盤後漲幅收斂，其業績優於預期，但年度營收首見下滑。馬斯克宣布將停產Models S/X，佛利蒙工廠將改以製造Optimus機器人。Meta上季業績優於預期且展望樂觀，盤後一度飆升10%。 ★四大指數 美股道瓊上漲12.19點或0.02%，收49,015.60點。 S&P500下跌0.57點或0.01%，收6,978.03點。 NASDAQ上漲40.35點或0.17%，收23,857.45點。 費城半導體上漲189.56點或2.34%，收8,306.74點。 ★11大類股 能源類股(SPNY)漲0.74% 科技類股(SPLRCT)漲0.62% 原物料類股(SPLRCM)漲0.17% 通訊服務類股(SPLRCL)漲0.08% 金時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《美股》FOMC無驚喜 標普未守住7千點 費半史高
MoneyDJ新聞 2026-01-29 07:04:52 郭妍希 發佈聯準會(Fed)維持利率不變並調高經濟成長預估值，令首度突破7千點整數關卡的標準普爾500指數回到平盤之下，但英特爾(Intel Corp.)、德州儀器(Texas Instruments)大漲，激勵費城半導體指數再創歷史收盤新高。 道瓊工業平均指數1月28日終場上漲0.02%(12.19點)、收49,015.60點。那斯達克指數上漲0.17%(40.35點)、收23,857.45點，創2025年10月29日以來收盤新高。標準普爾500指數下跌0.01%(0.57點)、收6,978.03點；盤中最高上探7,002.28點、創歷史盤中新高。費城半導體指數勁揚2.34%(189.56點)、收8,306.74點，連續第2個交易日創歷史收盤新高。 聯邦公開市場委員會(FOMC) 28日結束為期兩天的貨幣政策會議後，將聯邦基金利率維持在3.50~3.75%不變，十名參與決策的Fed官員中有八名贊成按兵不動。FOMC發表聲明後，交易人士調高Fed 6月降息的機率，但認為此前不太可能有動作。 Fed主席鮑爾(Jerome PowMoneydj理財網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
爛臉也要演 春風扮黑白郎君挺《功夫》
由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，除主演戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，28日釋出花絮眾星雲集篇，曝光驚喜嘉賓，包括玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，團員健志、洋蔥則分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，還原原版規格，另有曾莞婷加持，飾演爆乳火辣老闆娘。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
高夫澳網出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間
（中央社墨爾本28日綜合外電報導）美國網球女將高夫澳網8強失利後在後台怒砸球拍，殊不知被攝影機拍下，對此高夫稱自己是有真實感受的真人。波蘭好手斯威雅蒂也相挺，稱選手彷彿動物園裡的動物般沒隱私。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
《國際政治》美韓關稅觸礁 傳與酷澎有關
【時報-台北電】美國總統川普26日突然宣布，要將韓國商品的關稅稅率調升回25％，激起韓國政界火速回應。川普指責韓國國會並未批准、實施美韓貿易協定內容，不過《華爾街日報》27日披露，這場突如其來的風暴其實與酷澎有關。 《華爾街日報》報導中引述知情人士說法，指出在川普爆發的前幾天，美國副總統范斯（J.D. Vance）曾與韓國總理金民錫（Kim Min-seok）會面，並警告他不要對包括酷澎在內的美國科技公司，實行懲罰和監管，而是要給予實際性的緩和措施。 該消息人士更表示，韓美近期多次會談都談到了酷澎，會談內容包含了社群平台以及AI的種種審查規範，都讓美國科技公司Meta以及Google感到擔憂。 這家「韓皮美骨」電商公司，為韓國最大電商，地位如同韓國亞馬遜，在川普政府及美國國會中擁有強大盟友，不過自去年爆出韓國史上最大規模個資外洩案後，便開始遭到韓國當局調查。此次《華爾街日報》披露貿易摩擦升級與酷澎有關，實則反映出美韓在科技公司監管上的衝突。 時間回朔至去年11月韓美談判之際，當時白宮發出的聲明中寫道：「美國與韓國承諾確保美國公司在與數位服務相關的法律與政策方面不受歧視，且不面臨不必要的時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美科技3巨頭公布財報 投資人關注AI年度開發
（中央社記者廖漢原紐約28日專電）「科技7雄」中的Meta、微軟與特斯拉今天公布上季業績，業者表現均優於市場預期，臉書母公司Meta計劃大幅提高新年度支出，打造「超級智慧」模型，微軟與特斯拉同樣著重AI開發。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《美債》Fed利率不動、強調經濟穩健 殖利率升
MoneyDJ新聞 2026-01-29 07:07:47 李彥瑾 發佈聯準會（Fed）28日結束今年首場利率決策會議，如市場預期「按兵不動」，理由是就業市場動能溫吞、通膨率仍偏高。隨著Fed利率決策底定，美債殖利率28日小幅上揚。 根據CNBC報價，紐約債市28日尾盤時，對Fed貨幣政策較為敏感的2年期公債殖利率略漲不到1個基點至3.575%；10年期公債殖利率攀升2個基點至4.243%；30年期公債殖利率亦上漲2個基點至4.854%。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。） Fed 1月FOMC會議結果於28日出爐，拍板政策利率區間保持在3.5%-3.75%，先前連續三次一碼的降息循環暫時喊卡，主要因近期美國經濟穩步擴張，伴隨就業市場動能不穩固、通膨黏性偏高等問題，促使Fed降息步調保持謹慎。 根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在3月會議降息一碼的機率僅13.5%，最快須等到6月才會啟動降息。 現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於今年5月屆滿，接班人選備受各界關注。根據預測市場平台Kalshi數據顯示，目前市場認為Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
〈財報〉特斯拉Q4優預期 本季發表第三代Optimus 盤後漲超3%
電動車大廠特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周三 (28 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，儘管全年營收年減約 3%，為公司成立以來首度下滑，但財報表現優於市場預期，盤後股價仍走高。截至發稿，漲超 3%。鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
快訊／美國聯準會利率維持不變 政策聲明並未示意何時會降息
美國聯邦準備理事會（Fed）經過兩天的決策會議後，週三（28日）宣布維持基準利率不變，一如預期，仍然維持在3.5%到3.75%區間。太報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言