按兵不動！美聯準會宣布利率維持不變

美國聯準會（FED）28日在今年首場政策會議上宣布，「利率按兵不動」，將基準利率維持在3.5%到3.75%的目標區間。

聯準會主席鮑爾指出，前三次的會議已累積降息75個基點，聯邦公開市場委員會認為目前的貨幣政策立場適當，有助於實現充分就業和維持2%的通膨目標。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

