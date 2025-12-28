按同意很難？新獨立遊戲讓VTuber玩到崩潰，作者笑稱：我好像死亡遊戲主辦人

最近一款名為《利用規約に同意したい》（暫譯：我想同意使用條款）的日本獨立遊戲在網路上爆紅。這款遊戲的玩法相當反直覺且充滿惡意，它將玩家平時最容易忽略、只想快速跳過的「使用者服務條款」變成核心挑戰，要求玩家必須連續通過 12 道關卡才能成功「同意」。遊戲設計了各種刁鑽的陷阱，例如會逃跑的按鈕、誤導性的選項，只要按錯一次就必須從頭開始，超高難度的精神折磨讓不少玩家在螢幕前暴怒。

許多 VTuber 都在挑戰耐心的遊戲。（圖源：利用規約に同意したい）

由於這款遊戲超級有「實況效果」，迅速吸引了大量 VTuber 前來挑戰，其中包含多位 hololive 的成員。而該遊戲開發者「べすとまん」日前在個人 X（推特）上分享了一張工作照，畫面中他一邊忙著修復遊戲 BUG，一邊在第二個螢幕上同時開啟三個視窗，觀看 hololive 旗下成員兔田佩克拉、白上吹雪，以及博衣可佑理遊玩 《利用規約に同意したい》的實況，看著 3 人痛苦的模樣，讓他在貼文中自嘲，這種一邊修 BUG 一邊看著實況的感覺，就像是「死亡遊戲的主辦人」。

目前《利用規約に同意したい》為了防止玩家輕易通關，在「同意」介面上可以說是經過了各種喪心病狂的設計，變成一款主打「測試人類耐心極限」的作品。許多網友也笑稱：「讓無數 V 崩潰拍桌的歷史性遊戲」、「即時偵錯？」、「因為有你我才能看得這麼開心」、「原來 VTuber 都是你的 QA」