按喇叭引爆衝突！2男「下車互毆」、噴辣椒水 乘客嚇逃

高雄新興區中正二路上，12號中午一場行車糾紛演變全武行，一名男子不滿後方駕駛按喇叭，雙方趁紅燈時下車理論，過程中不只噴辣椒水、砸水瓶，甚至兩人扭打在地，其中一方的乘客嚇得拿著行李逃離現場，互毆衝突讓一旁騎士也看傻。

一名男子不滿後方駕駛按喇叭，雙方趁紅燈時下車理論，白衣男不只動口還動手，朝著對方噴灑辣椒水還砸水瓶（圖／民眾提供）

這起衝突事件發生於12日中午11點多，起因是51歲的矯姓男子對前方曾姓駕駛按喇叭表示不滿。當雙方車輛因紅燈停下時，兩人下車開始理論，白衣男子先是言語挑釁，質問對方「你到底在叭什麼東西」，隨後局勢迅速惡化。白衣男不僅用言語攻擊，還朝黑衣男噴灑辣椒水並砸水瓶，這些舉動徹底激怒了黑衣男。

黑衣男被打後，像是被打開開關一樣一度失控，先是撂倒白衣男，接著又打又踹（圖／民眾提供）

憤怒的黑衣男立即失控，先是將白衣男撂倒在地，接著又對倒地的對手拳打腳踢，完全不顧對方已經無力反抗。整個衝突過程中，紅綠燈的倒數秒數彷彿成了這場街頭拳擊賽的計時器。周圍的機車騎士目睹這一幕都嚇傻了，紛紛遠離衝突現場以避免被波及。

根據密錄器記錄，衝突雙方各執一詞，有人試圖勸阻說：「大哥我們冷靜一點」，甚至有人提議：「要不要請救護車幫你看一下」，但被拒絕了。當警方趕到現場時，衝突才告一段落，但黑衣男依然怒氣未消，白衣男則已滿臉傷痕。

因為按鳴喇叭，2人心中各有不滿在路中演變拳擊賽，警方依社維法分別開罰兩人最高18000元的罰款（圖／TVBS）

警方表示，曾姓男子下車理論後與對方發生口角爭執並互毆，雙方表示暫時不提告，但鬥毆行為已觸犯社會秩序維護法。雖然兩人都決定不提告也沒有就醫，警方仍依社會秩序維護法分別對兩人開出最高18000元的罰款。這起因按喇叭而引發的暴力事件，也提醒大家在道路上應保持冷靜，避免小事釀成大禍。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

