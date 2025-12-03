按喇叭惹怒？ 2車路口互嗆20分鐘 幼童當場嚇哭

一名轎車駕駛與機車騎士疑似因按喇叭問題產生不滿，雙方當街停車理論，激烈爭吵長達20分鐘。（示意圖／Pexels）





2日傍晚，台中市福科與永福路口發生一起交通糾紛。一名轎車駕駛與機車騎士疑似因按喇叭問題產生不滿，雙方當街停車理論，激烈爭吵長達20分鐘。當時機車騎士懷中還抱著小孩，孩子被嚇得大哭，但兩名大人仍持續爭執，場面相當失控。

事發時間為晚間6點多，正值下班尖峰時段。目擊者指出，白色轎車駕駛疑似因前方機車未即時起步而按下喇叭，引發機車騎士不滿，抱著孩子當場停在左轉車道，與駕駛激烈理論，雙方在馬路中央互指叫罵，引來其他用路人側目。

爭吵期間，小朋友情緒失控大哭，但兩名大人仍未停止衝突，造成現場交通受阻。據了解，兩人僵持約20多分鐘，直到警方到場調解後，雙方情緒才逐漸平息。

警方提醒，馬路上發生爭執應保持冷靜，切勿停在車道上理論，更不應抱著孩童暴露在危險環境中，以免釀成交通事故。

