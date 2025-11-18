按喇叭提醒「靠太近」遭尾隨 女喝斥驚見男肩上有剪刀

新北市 / 綜合報導

16日晚間6點40分，新北市淡水區一名宋姓女子和家人騎車返家，路上一名男子越走越靠近車道，她只是喇叭提醒，沒想到男子竟然尾隨到地下室停車場，還伸手拉扯機車。宋姓女子上前喝斥，驚見男子肩上竟然背著剪刀，讓她嚇到直呼心臟差點停止。警方迅速掌握，剪刀男是42歲的郭姓男子，目前人在花蓮，已經請他到案說明。

藍衣男子獨自一人，走在小巷，但他沒走人行道，後方機車接踵而來，其中一台靠得好近，機車稍停一下接著繼續往前騎，只是沒想到，男子竟一路尾隨。

事發在16日晚間6點多，新北市淡水區北新路，宋姓女子跟家人騎車返家，看到藍衣男越走越往車道靠，按喇叭提醒，沒想到男子尾隨到地下室的停車場，還上前拉扯機車，女子回嗆時驚見男子肩上，竟然有一把剪刀，當事住戶說：「幸好是一家人，很怕只有媽媽在，那刀子可能就在媽媽身上了。」仔細看男子左有一個凸起物，沒錯，他竟大喇喇把剪刀背在肩上，女子說看到剪刀的那刻整個人都慌了，不敢輕舉妄動，整個心臟差點停住，而剪刀男出沒的地點，附近還鄰近大學校區。

學生VS.記者說：「很多同學住這附近，(是喔，那會不會覺得有點擔心啊)，有點擔心，會啊，因為，他不知道，搞不好就是，不知道精神正不正常這樣，附近很多學生，然後如果遇到這種事情的話，覺得滿害怕的，(你通常會怎麼自保)，趕快跑掉。」

警方調查，剪刀男是42歲的郭姓男子，有竊盜毀損前科，會出沒北新路，因為在附近有置產去查看屋況，淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁說：「男子行為涉嫌違反社會秩序維護法，那本分局同時已加強案發地周邊的巡邏密度，以防制危害發生。」男子目前人在花蓮，至於為何背剪刀逛大街，引發居民恐慌，警方也通知他到案說明。

