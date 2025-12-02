按喇叭換來亮槍！竹東男街頭暴怒揮短槍 行車糾紛瞬間變槍戰前奏

竹東街頭上演驚魂對峙，違停駕駛亮槍暴走嚇壞路人。（圖 ／翻攝畫面）

新竹縣竹東鎮日前上演一場宛如動作片般的街頭驚魂，1名駕駛因前方轎車違停阻路，只是按了個喇叭提醒，不料竟引爆前車暴怒情緒。男車主怒氣沖沖下車後，竟從車內抽出一把疑似短槍，邊揮舞邊大聲咆哮，嚇得周邊民眾冷汗直流，不敢靠近，整條長春路瞬間陷入緊張氛圍，警方獲報後展開追查，涉案的劉姓男子最終於隔日晚間主動到案，全案目前依恐嚇等罪嫌偵辦。

事件發生在 11 月 30 日傍晚 5 時許，地點位於竹東鎮長春路一段。事發當時，一輛轎車違規停在路中央，造成後方車流動彈不得。後方駕駛見狀，按下喇叭示意對方移車，卻沒想到這個普通的動作成為整起糾紛的引爆點。前車車主疑似心情欠佳，立即下車，先走向車內翻找物品，接著竟拿著一把短槍般的物體轉身對向後車，口中還不斷叫囂，態度極度挑釁。

路過的民眾見狀嚇得魂飛魄散，紛紛退到安全距離並立即通報警方。警方獲報後立刻趕抵現場，但雙方車輛已快速離去。為釐清案情，警方調閱沿線監視器並以車追人，迅速鎖定特定嫌疑人，展開後續偵查。

竹東派出所副所長王世偉表示，警方調查期間，涉案的 37 歲劉姓男子於 12 月 1 日晚間 10 時許自行前往派出所說明。面對警方詢問，他態度配合，並願意帶警返回住處，取出疑似於糾紛中亮出的槍械。該把槍目前已由鑑識單位進行鑑定，將確認是否具殺傷力、是否違法改造等重要細節。

