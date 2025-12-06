按喇叭爭道引不滿！小貨車.遊覽車駕駛 路中下車互飆罵

黑衣男子從小貨車下車，後方遊覽車司機也隨即停車，兩人在路口開始大聲叫罵。（圖／翻攝Threads:acedra2046）

台南永康中華路正在進行道路施工，5號下午四點多，一部小貨車與另一部遊覽車互按喇叭爭道，雙方趁著紅燈時下車理論，當場在路中爆發口角，嗆聲要找員警卻沒報警就各自離開，一場行車糾紛讓兩人都吞下罰單。

黑衣男子從小貨車下車，後方遊覽車司機也隨即停車，兩人在路口開始大聲叫罵。（圖／翻攝Threads:acedra2046）

事件發生在台南永康中華路正進行道路施工的路段。當時身材魁武的黑衣男子從小貨車下車，後方遊覽車司機也隨即停車，兩人在路口開始大聲叫罵。雙方爭執越來越激烈，黑衣男頻頻叫囂，毫無畏懼，而遊覽車司機則迅速上車關閉車門自保，但衝突仍未結束。小貨車駕駛對遊覽車司機喊道要報警也無所謂，表現出強硬態度。

廣告 廣告

黑衣男頻頻叫囂，而遊覽車司機則迅速上車關閉車門自保。（圖／Threads:acedra2046）

永康分局副分局長楊富仁表示，分局尚未接獲相關報案，但從影片可見，雙方駕駛於行駛中將車輛停放於道路，已違反道路交通管理處罰條例第55條1項1款，即在快車道臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。

此次事件中，雙方駕駛因爭道而在路中停車，不僅引發了不必要的衝突，還觸犯了道路交通管理處罰條例。（圖／TVBS）

此次事件中，雙方駕駛因爭道而在路中停車，不僅引發了不必要的衝突，還觸犯了道路交通管理處罰條例，必須面臨最高600元的罰款。楊富仁進一步指出，若其中一方是蓄意攔車理論，不只會面臨罰款，還可能觸犯刑法強制罪。對於行車糾紛，民眾應在第一時間報警處理，以保障自身權益，避免私下解決可能導致的荷包失血和觸法風險。

更多 TVBS 報導

不滿急煞險害撞！ 小黃當街逼停「理論」 警曝司機悲慘下場

鐵條撞擊瞬間全車氣囊爆開！駕駛淡定「自救」躲過死劫

廟會放炮沒申請！民眾吃美食變「吃煙」 警到場下場出爐

怕被綠？男急叩警求調監視器 只為看女友跟誰吃飯

