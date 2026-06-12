按壓瓶卡扣「超神用途」曝光 6千人狂讚：根本天才

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生活中心／駱瑩倫報導

不少洗髮精、沐浴乳或乳液的按壓式瓶罐，出廠時會附上一個C字型塑膠防漏卡扣，但多數人拆開使用後，往往隨手丟棄。不過近日有網友好奇詢問，這個看似不起眼的小零件是否還有再利用的可能，意外引發討論，吸引不少內行人分享各種生活妙用，從旅行防漏、居家固定到收納整理都能派上用場，被網友笑稱根本是「隱藏版生活神器」。

有網友在臉書社團「不塑之客」發文，貼出按壓瓶上的塑膠卡扣並提問：「請教，塑膠按壓瓶防漏卡扣，有機會再利用嗎？」文章曝光後迅速掀起熱議，短時間內吸引超過6千人按讚、800多人分享，也釣出許多「生活智慧王」分享自己的創意用法。

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塑膠

外出旅行時，將按壓瓶套上卡扣，就能防止內容物被擠壓噴出。（圖／翻攝自「不塑之客 」臉書）





不少人首先提到卡扣最原始的功能，就是在外出旅行時避免按壓瓶內容物外漏。只要將卡扣重新裝回壓頭，能防止洗髮精、沐浴乳在行李中被擠壓噴出，無論是帶出國或小孩帶去參加畢旅都很好用。除了防漏功能之外，也有不少網友發揮巧思，將它延伸成居家小工具。有人分享，家中更換蓮蓬頭後若出水角度不合，剛好可利用卡扣進行調整或固定水流方向；也有人把卡扣塞進蓮蓬頭支架的縫隙中，用來微調位置與穩定角度，甚至還有網友把塑膠卡扣當作排水孔蓋的拉環使用，意外解鎖多種生活妙用。

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有網友將卡扣黏在牆面或桌邊，作為充電線固定夾，讓線材不再雜亂甚至打結。（圖／翻攝自「不塑之客 」臉書）





在收納應用方面同樣充滿創意，有網友將卡扣黏在牆面或桌邊，作為充電線固定夾，讓線材不再雜亂甚至打結；也有人直接當作小型掛勾或夾子使用，不論是固定毛巾、掛垃圾袋或沐浴球都很方便，甚至還能卡在窗簾桿上防止滑落；還有人教學，若是發現洗手乳等清潔品每次按壓的量過多，也可以利用卡扣限制壓頭下壓的深度，達到節省用量的效果。

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有人分享，家中更換蓮蓬頭後尺寸不合，於是利用卡扣進行固定。（圖／翻攝自「不塑之客 」臉書）





許多人看完紛紛驚呼「原來這東西這麼萬用」、「根本生活智慧王」、「大家都是發明家」、「大家都好強喔」、「本來是防漏的，結果大家都好聰明，利用變成防檔的」、「你們都是天才吧」、「高麗菜那桌快坐不下了，你們樓上自己湊一桌防漏卡扣桌吧」。

原文出處：別丟！按壓瓶塑膠卡扣「超神用途」洗版臉書 6千人狂讚實用：根本天才

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