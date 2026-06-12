按壓瓶「卡扣」先別丟！隱藏神用途曝光 網推爆：這招太聰明

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／許智超報導

按壓瓶的防漏卡扣其實有很多功用。（示意圖／AI生成）

許多生活中的日常用品，例如沐浴乳、洗髮精等按壓瓶，購買時都附有小型塑膠防漏卡扣。近日，就有網友好奇，這個「卡扣」是否可以再利用，貼文一出，引起大批網友討論，並分享各種妙招，讓這看似只有一個功能的小零件，瞬間變成生活神器。

原PO在臉書社團發文，想知道塑膠按壓瓶的防漏卡扣，「有機會再利用嗎？」貼文曝光後，吸引6千多人朝聖按讚，許多人先想到的仍是防漏功能，例如出門旅行攜帶按壓瓶時，可以將卡扣裝回壓頭，防止行李擠壓導致外漏。

廣告 廣告

其他網友則發揮創意，表示可以把卡扣塞入蓮蓬頭的支架縫隙、固定角度，讓其可以固定出水，這個妙用也讓4千多人驚呼，「怎沒想到」、「對欸，下次來用」、「太酷了！感謝提供資訊」、「請容我拜你為師」、「哇！超聰明的」、「天啊這招超聰明」。

另外，還有人會將卡扣黏在牆面上，充當充電線收納夾，或是固定厚重的毛巾、掛垃圾袋、固定爬藤植物等，更有內行指出，若窗簾伸縮桿高低不平，拉動時容易卡住甚至脫落，只需將卡扣卡在落差處即可改善，種種用法也讓其他人直呼「根本生活智慧王」。

更多三立新聞網報導

拒收「2類客人」遭留負評！漫畫咖啡廳無奈揭原因 網一面倒挺爆

領錢了！這縣市「5000元端午敬老禮金」今起發放 2.2萬人受惠

媽嗨領生育補助10萬元！釣賴清德親送祝福 她驚1事：總統居然知道

貼「易碎標籤」非無敵！地勤揭行李託運內幕：這6招自保必學

