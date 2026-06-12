按壓瓶「塑膠卡扣」先別丟！網狂推5大神用途
日常生活中購買洗髮精、沐浴乳或洗手乳等按壓式瓶罐時，壓頭處通常會附上一個「C字型」的塑膠防漏卡扣。多數人在初次使用時就會順手將其拆下丟棄，但近日有網友在臉書社團「不塑之客」發文詢問，「這個防漏卡扣有機會再利用嗎？」沒想到貼文一出，竟意外釣出各路「生活智慧王」分享各種創意妙招，短時間內狂吸逾6000人按讚，大批網友看完直呼相見恨晚。「早知道就不丟了！」
卡扣別急著丟！網激推「5大隱藏神用途」
面對原PO的提問，熱心網友們紛紛在留言區不藏私地分享自己的實用妙招，讓這個原本看似不起眼、只能當垃圾丟棄的小零件，瞬間搖身一變成為超強的「隱藏版生活神器」：
旅行防漏必備神器： 這是卡扣最原始也最實用的功能。外出旅行或小朋友參加畢業旅行時，只要將卡扣重新裝回洗髮精、卸妝油或乳液的壓頭上，就能完美防止瓶罐在行李箱翻滾時被擠壓噴出。
搶救蓮蓬頭、調整水流： 許多網友分享，若家中更換蓮蓬頭後握把尺寸與支架不合，或是出水角度不對，可以將卡扣塞入支架縫隙中進行微調與固定；甚至可以拿來卡住水龍頭的分水桿，讓蓮蓬頭維持「固定出水」。
變身排水孔蓋「拉環」： 有聰明的網友將卡扣直接扣進浴室排水孔的鐵蓋縫隙中。如此一來，下次想打開排水孔清理毛髮時，就不需要再用指甲硬摳，只要提著「拉環」就能毫不費力地輕鬆拉起。
化身電線收納夾、小掛勾： 將卡扣的開口朝內，用雙面膠黏在牆面或桌邊，就能當作絕佳的「充電線固定夾」，讓線材不再雜亂打結。此外，卡扣也能用來固定容易滑落的厚重毛巾、掛垃圾袋、沐浴球，甚至用來固定爬藤植物。
解決窗簾卡頓、控制洗劑用量： 若家中的窗簾伸縮桿因為有高低差，導致拉動時容易卡住或脫落，只要把卡扣卡在落差處就能完美解決。另外，若覺得洗手乳每次按壓的量太多，也可以利用卡扣限制壓頭下壓的深度，達到節省用量的效果。
網驚呼太聰明：大家都好有才
這些五花八門的創意用途曝光後，讓大批網友大開眼界，紛紛在留言區讚嘆：「原來這東西這麼萬用」、「怎沒想到，這招太聰明了」、「請容我拜你為師」、「本來是防漏的，結果大家都好聰明，利用變成防擋、防滑的」、「你們都是天才吧！根本生活智慧王」。甚至有網友特地上網搜尋，發現這種卡扣其實還有在單獨販售，「5顆要36元，千萬不要再丟了」。
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