按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相

大陸浙江省部分山村流傳一項傳統，長輩過世後床鋪不能立刻撤掉，需由兒女輪流睡滿「五七」，象徵讓逝者「魂魄回來看到孩子在，不會感到孤單」。當地60多歲的陳叔（化名）秉持孝道，在母親離世後依習俗睡在亡母床上，沒想到10天後便突發重病，讓家屬不禁懷疑是否碰上「魔咒」。對此，醫生揭開真相。

綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今天中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加劇，腹瀉、嘔吐接連出現，用藥也無效。

經檢查發現，陳叔肌酸激酶（CK）偏高，疑似肌肉損傷。當地醫師難以確診，建議立即轉院。抵達浙大一院後，急診檢查顯示陳叔血小板跌至危險的 26×10⁹／L（正常值約100－300×10⁹／L），多項指標異常，醫院迅速啟動神經內科、感染科聯合會診。

該院感染科主任醫師盛吉芳研判為病毒性疾病，立即安排骨髓穿刺等檢查。當晚結果出爐，證實陳叔感染了「新型布尼亞病毒」，也就是「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」。這種病毒多由蜱蟲傳播，典型症狀包括發熱、乏力、肌肉痛、嘔吐與腹瀉，重症可能引發多器官衰竭或大出血，對老年人威脅更大。

盛吉芳追問後，病因逐漸清晰，陳叔的母親生前長期在田間勞作，正值蜱蟲活躍季，極可能被叮咬感染；而陳叔在整理遺物、睡母親床鋪時，接觸到被分泌物污染的環境，使病毒經破損皮膚或黏膜傳入體內，導致「母子先後中招」，所幸及時送醫，病情才未進一步惡化。

雖然目前無特效藥，但醫療團隊透過補液、退燒、免疫調節與抗炎等支持治療，使患者血小板回升、症狀緩解，成功脫離險境。疾控人員也立即至陳家進行清消，切斷傳播風險。

專家提醒，新型布尼亞病毒並非「玄學魔咒」，而是具有明確傳播途徑的傳染病。除了蜱蟲叮咬，接觸患者分泌物、污染衣物被褥或戶外接觸被感染動物污染的環境，皆可能被感染。農忙季節、戶外工作者及務農老人更需提高警覺，一旦出現發燒、乏力、腹瀉等症狀，務必及早就醫，以免延誤治療。

