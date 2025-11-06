按提款機解除鎖定 巡邏警阻假賣家詐騙

cnews204251106a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

網路購物暗藏詐騙陷阱，所幸巡邏員警眼尖、店員機警，成功守護住民眾財產！台南市第二警分局長樂派出所所長江昀龍、警員蕭閔元等人，前（4）日晚間巡簽時，接獲超商店員通報，1名36歲劉姓男子，在店內自動提款機（ATM）前操作多時，神色似乎有異。員警立刻上前了解，也成功攔阻一起透過「假賣家」手法詐騙的案件，為劉男保住了新台幣5萬元。

第二警分局表示，當日晚間8時許，長樂派出所所長江昀龍、警員蕭閔元等人，執行超商ATM巡簽勤務，到湖美街1家超商時，店員上前通報，在店內ATM前操作多時的劉姓男子，神色似乎有異，可能需要協助。

警方表示，原來劉男先前在臉書社團，看到1則知名腳踏車的販售訊息，並與1名網友約定以新台幣5萬元交易。詐騙集團利用「交貨便」平臺進行交易，隨後便謊稱因劉男操作失誤，導致賣家的帳戶遭鎖住，要求他必須按照指示，在詐騙集團所架設的假網站上「實名驗證」，要前往ATM進行「解除鎖定」。

第二警分局表示，員警立刻警覺這是「典型假賣家」的常見詐騙手法，當場詳細說明這類詐騙的慣用伎倆，並勸阻劉男繼續聽從指示操作ATM，在聽取員警解釋後，劉男才恍然大悟，隨即取消了所有操作步驟，成功攔阻了這筆5萬元的騙局。

第二警分局呼籲，網路購物應選擇具有官方認證的正規交易平臺，民眾可至超商官方網站確認，勿輕信點擊詐團提供的詐騙網站；此外，ATM或超商機檯，「沒有」任何解除分期付款或帳戶鎖定的功能。只要聽到「操作ATM」、「解除分期」、「誤設連續扣款」等關鍵詞，幾乎可以肯定就是詐騙。

照片來源：台南市警局提供

