按摩哀哀叫！炎亞綸被揭「敗腎」 曝身體隱患
炎亞綸經營YouTube頻道《我偷偷升級》主打真實、不避談，他在最新一集，邀請「金曲歌王」蕭煌奇擔任嘉賓。高中就考取按摩師執照的蕭煌奇，不僅帶炎亞綸親身體驗「按摩課程」，還與經穴老師的「雙手聯彈」的幫炎亞綸按摩，炎亞綸多次痛到叫出聲，尤其按到後腰時更痛得受不了，被蕭煌奇趁機笑虧：「啊你就敗腎啊，可能要處理一下！」
兩人在節目中重返蕭煌奇的母校台北市立啟明學校，體驗視障者的校園生活。蕭煌奇在開場時「開著跑車」接炎亞綸上課，雖然只是節目設計橋段，但畫面相當衝擊，蕭煌奇自封「最佳司機」，炎亞綸則臨危受命成為「人體導航」，全程報路、喊左右轉、提醒紅綠燈，過程驚險又爆笑，炎亞綸下車時甚至一度腿軟直呼：「我真的需要升級駕照了」。
到了正式體驗，為了讓炎亞綸更貼近視障者的日常，蕭煌奇要求他戴上眼罩、手持白手杖行走。首次嘗試的炎亞綸步履維艱，甚至多次誤打到前方的蕭煌奇，讓對方哭笑不得直喊：「欸你打到我了啦！」讓他尷尬不已。
曾是柔道國手的蕭煌奇，於1994年北京殘障亞運奪下銅牌，並在1996年亞特蘭大帕運名列第七。2025年，他更以運動員身份重返柔道賽場，在「2025雙北世界壯年運動會」帕拉柔道男子90公斤組競賽中，以直落二擊敗對手，再次奪得金牌。這回他自然要帶炎亞綸親身體驗「柔道精神」。身為初學者的炎亞綸，果然逃不過被「爆摔」的命運，甚至在雙方對練「釘孤枝」時，被摔得露出驚恐神情、連連求饒喊停。
學習柔道這件事，也讓蕭煌奇有感而發的表示：「其實在這過程中是非常辛苦的，但摔柔道有個好處，就是可以體驗人生的『跑馬燈』。柔道對我來說是一個很重要的里程碑，我就是看不見，所以才學柔道。雖然常常被摔倒，但我被你摔一萬次，我總是有機會摔倒你一次，而那一次就值得了，這就是柔道的精神。」《我偷偷升級》每週四晚間固定上線。
