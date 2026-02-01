按摩小姐下海被逮:不認賣淫！嫖客出庭詳述「極樂過程」心滿意足多付500

記者陳弘逸／台北報導

按摩小姐從事半套性交易，被依違反社會秩序維護法罰鍰6000元，她不服提起聲明異議，請求撤銷原處分；但嫖客出庭作證，打臉她說詞。（示意圖／PIXABAY）

台北市黃姓女按摩師因從事半套性交易，被依違反社會秩序維護法罰鍰6000元；黃女認為警方證據不足，向法院提起聲明異議，請求撤銷原處分；不過，當天上門的嫖客出庭作證，詳細描繪性交易經過，並先行繳完罰鍰，因此，法官不採信她的辯詞，將認定聲明異議無理由，予以駁回，不得抗告。

判決指出，黃姓女按摩師今年1月13日下午4時33分許，替男客從事半套性交易，還收500元；遭警方查獲，她跟嫖客都被依違反社會秩序維護法罰鍰6000元。

黃女認為遭恩客出賣，否認從事半套性交易，且警方沒扣得相關證物，因此，向法院提起聲明異議，請求撤銷原處分。

事後，該名恩客證稱，當天黃女就有意無意地摸生殖器，當下沒有拒絕，就自然而然發生，此外，還有撫摸女方左邊胸部及下體，過程中，她還有觸碰生殖器，做出抽動，當天結束後，額外多付500元。

法官認為，該名恩客對於半套性交易過程陳述詳盡，且對黃女無恩怨，無構陷必要，加上他也自行繳完罰鍰；因此，原本提起聲明異議無理由，予以駁回，不得抗告。

