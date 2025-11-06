按摩小姐突然脫內褲！嬌問：為什麼硬了不給我用…警喬裝破獲半套性交易

高雄某養生館打著按摩的名義，實則提供半套性服務。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

高雄市三民區一間養生館日前被警方查出以按摩為名、暗中提供俗稱「半套」的性交易服務，警方喬裝成客人蒐證，成功錄下女服務生主動脫員警內褲、開價1500元提供「半套服務」的對話音檔。店家雖否認知情，仍被法院認定意圖營利、容留成年女子與他人為猥褻行為，依《刑法》第231條圖利容留猥褻罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，這起事件要回顧到去（2024）年4月25日晚間8時40分許，高雄市政府警察局三民第一分局此前接獲情資，懷疑高雄市三民區內某養生館涉及標榜按摩、實則提供性交易，當晚由2名員警喬裝稱客人進入店內偵查。員警進入店內時，發現收費方式都標示為一般按摩，1小時800元、2小時1500元，並得知其中服務生可分得7成、店家抽成3成。

員警Ａ進入包廂後，先被要求更換紙內褲並盥洗身體，按摩初期也都是背部、腰部等正常部位，怎料按摩快結束時，卻被女服務生小蓉（化名）突然脫下紙內褲，接著以按摩油塗抹生殖器，錄音檔中也可聽到小蓉先問道：「寶貝，今天按舒服嗎？」當員警A詢問是否要加錢時，小蓉則回答半套性服務為1500元。錄音當中也清晰錄下雙方對話出現「你手放開，我用一用出來」、「為什麼硬了你就不給我用？」等語句，明顯涉及性行為內容，而員警A套話成功後則趕緊以「只是來按摩而已」等語草草結束。

至於員警B則表示，他在按摩中被要求脫剩一件內褲，翻身時女服務生也有意脫掉他褲子，並比出手淫手勢暗示「還有其他服務」，接著以手勢表示價格為1500元。員警B當時則回應服務生已有女友，拒絕進一步服務，最後只支付正常按摩費800元。

警方同日晚間9時40分取得法院核發搜索票後，隨即返回該養生館搜索，並查扣派遣單、現金1500元及現場照片等證據。派遣單上記有「25日、16、150」等字樣，警方指出「16」是服務生小蓉的編號、「150」則代表1500元服務價，與性交易金額一致。

不過，經營該養生館的阿艷（化名）在偵訊與審理時均否認涉案，聲稱案發當時「人在越南，不在店內」，還強調曾告誡員工不得提供「半套」性服務，店內只提供一般按摩，對員工私下提供色情服務的行為並不知情。

對此，高雄地院審理後，認為阿艷的說法不符常理，因店內包廂大多都只以隔板與拉簾區隔，沒門、無鎖，隔音又差，如有不當行為，非常容易會被外部聽見，但小蓉卻能在包廂內毫不忌憚提供性交易服務，顯示該服務是店內默許項目，而且派遣單上明確記載金額與抽成比例，顯示性服務的收益還是會分配至店家帳上。

法院最終認定，阿艷以營利為目的，容留女子為他人從事猥褻行為，構成《刑法》第231條第1項「意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪」，即便員警A因執勤未真正發生性行為，但該罪屬「形式犯」，只要有容留行為即可成立犯罪。法院考量阿艷前科紀錄、否認犯行的態度與經營獲利情形，判其有期徒刑3個月，得易科罰金，全案仍可上訴。



