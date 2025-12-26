按摩師上班首日幫客人「做手工」就被逮 倒楣會計沒上班無辜被控媒介 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名在美容坊擔任櫃檯的女子美美（化名），今年3月間被指控協助店內女按摩師為男客進行半套服務，因此吃上官司。美美對此喊冤表示，事發當天她人在家中，根本不知道按摩師和客人間的事情，台中地院審理調查後認為，檢方現有證據不足以證明美美有幫助犯罪的行為，最終裁定她無罪。

檢警調查，美美在台中一家美容坊擔任櫃檯人員兼會計，而這家按摩坊自營業以來，就僱用女子擔任按摩師，還會提供男客半套服務。今年3月間，一名男客前往消費時，按摩師也提供半套服務，美美涉嫌從中媒介，因此依法將她起訴。

廣告 廣告

不過美美在判決中主張，案發當時她人在家中，根本不知道按摩師和男客間發生什麼事？況且她只是一名櫃檯人員，偶爾幫店內做一點基本的帳，其他事情她真的不知道。

而當天的男客也證稱，他在該店消費4次，從未見過美美，他每次到按摩店只要向櫃檯人員說要按摩，就直接被帶到房間，然後就會有小姐服務，結束後收的錢也是一樣，沒有分純按摩或半套的價格。女按摩師也表示，她當天是第一天上班，面試時老闆就有告知工作內容是按摩以及提供半套服務。

台中地院法官表示，從2個證人的證詞看來，客人進店消費時，只需要對櫃檯人員表明要按摩，之後的工作內容都是由老闆主導，美美只在櫃檯工作，確實有可能不知道客人與小姐之間有無進行性交易。

法官指出，檢方現有的證據，均無法證明美美主觀上知道店內小姐有從事性服務工作，也無法證明她和老闆有犯意聯絡，最終因為檢方證據不足，裁定她無罪，全案仍可上訴。

照片來源：示意圖。翻攝畫面（照片與新聞事件無關）

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

孤狼張文引發「群魔亂舞」 技術工貼鄭捷照片「期許未來還會有路上隨機砍人」

手電筒照射機車騎士 外送員不滿停下理論反被打傷

【文章轉載請註明出處】