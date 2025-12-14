民視新聞／綜合報導

台東一基金會照護的植物人，因為長年臥病在床，缺乏足夠的感官、肢體刺激，就有當地按摩店業者，得知消息之後，帶著員工到現場，替他們免費按摩，業者也說，開店20多年，在耶誕節前送愛心，希望用行動回饋社會。

按摩師們戴上手套，仔細用雙手進行深層推拿，專業手法從手部到腿部，全都照顧到，來自台東的一家按摩店，因為得知有基金會內照護的植物人，長年臥病在床缺乏足夠的感觀和肢體刺激，因此帶著員工們，到院內免費按摩。

廣告 廣告

台東按摩院業者 林豐傑：「那我們開店的初衷就是說我們必須要取之於社會，用之於社會，所以我們公司最大的宗旨就是，當你有了能力，也必須要去服務別人。」

創世基金會台東院長 王玉鳳：「腳底按摩，跟手部的一些按摩，這種深層的，其實更能夠再刺激到他們內臟的一些機能，還有一些音樂上的一個聆聽，那當然還有像精油的一個味道的一個刺激，都可以幫助我們植物人在各種感官刺激上，都能夠有很好的一個感官刺激。」

按摩店耶誕送暖！ 替植物人免費按摩、刺激意識

雖然這些住在院內的植物人無法用語言表達，但在按摩的過程中，一點點的肢體動作和表情的回饋，都讓這些替他們按摩的志工們相當感動。

台東按摩院業者 林豐傑：「因為他們沒有見過說一些比較特殊的個案，躺在病床上，但是幫他們做完服務之後，看到這些個案的一些開心的表情，還有一些肢體的動作，讓他們會覺得有非常大的成就感。」

透過按摩師們的專業，讓這些植物人們身心靈能好好放鬆，業者每一年的愛心之舉，加上耶誕節即將到來，這項活動成了寒冬送暖最實在的禮物。

按摩店耶誕送暖！ 替植物人免費按摩、刺激意識

原文出處：按摩店耶誕送暖！ 替植物人免費按摩、刺激意識

更多民視新聞報導

48歲何妤玟「耍辣戰袍猛下滑」！抬頭「鴿子蛋大玩火」網跪了

台東"金城武樹"生長旺盛宛如"樹妖姥姥" 專家:偷吃肥料長太好

家電品牌耶誕市集活動邁入第五年 移師新竹盛大舉辦

