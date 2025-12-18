按摩店門貼公告怒喊「別再問」 同行揭亂象轟：噁心

一名女子在常去的按摩店門口看到店家貼出的告示，強調「沒有色情服務」，引發熱議，貼文曝光後，也釣出一名家中經營按摩店的女網友表示，母親曾遇過不少想找年輕女子按摩的男客人，這類行為相當常見，引發網友直呼「根本是性騷擾」，並感到噁心。

原PO昨（17）日於Threads發文指出，在常去的按摩店門口看到店家貼出兩張便條紙，內容用粗黑簽字筆寫著「沒有色情服務！！！不要再問了！」及「真的沒有！！！拜託不要再看了，不信跑上來嫌師傅老，要找年輕的沒有！沒有！」

原PO表示，看了深有感觸，期盼這個世界能少一些不尊重的行為，「尊重很難嗎？」

圖文引起1.1萬人關注後，一名自稱家裡經營按摩店的女網友表示，母親經營按摩店時也曾遇過類似經驗，有幾次她正好在店內，客人被母親帶到床位時，她僅與對方對視一眼，結果客人進入有簾子的包廂沒多久就離開，因客人原本以為要按摩的是她，讓她直呼「想到客人腦中可能浮現的期待，真的很噁心」。

其他網友也留言，「算不算是一種職場性騷擾？」、「我之前做越式洗髮也遇過」、「開按摩店真的不容易啊」、「這些人到底是什麼毛病啊」、「台灣做純的跟不純的不是有很明顯區別嗎？」、「去純按摩的店，跑上來嫌師父老，要找年輕的，真的有夠沒水準的」。

