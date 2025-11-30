按摩店「借錢哥」又來了！ 跟店員爆衝突 互毆狂踹

一名自稱患有妥瑞氏症的林姓男子2017年就曾到一間彩券行開口借錢。（圖／東森新聞）





早上六點多，台中西屯區一家按摩店，一名自稱患有妥瑞氏症的林姓男子衝進店內，開口就要借錢，否則要砸店，結果疑似動手毆打店員，反被店員壓制，雙方在店門口打起來，警方獲報後到場制止，不過畫面曝光後，一堆人認出他，是台中有名的借錢哥，經常借不到錢就鬧事。

按摩店門口店員跟男子互相出拳踹腳，一言不合打起來。按摩店店員vs.借錢哥林姓男子：「趕快打電話，別打了好了啦。」

兩個人打到趴在地上，連同事都來幫忙，被打的借錢哥氣不過，還跑去對街拿武器。恐怖的衝突意外發生在早上6點多，台中市西屯區一間按摩店，一名男子突然衝進店內大聲咆嘯。

借錢哥林姓男子：「把事情調出來我跟他對質，把你那個女的也調出來，證據不足我馬上砸店，看我敢不敢XXX。」

開口就說要借錢，結果櫃台女店員說，你天天來借，店家實在不想再幫，結果惹怒借錢哥，說要對質不然就砸店，鬧到裡面男員工出來處理，兩個人一言不合打起來。

何安派出所副所長林成華：「經了解後為林男因故滋事，並與他人發生衝突，警方到場釐清後依法送辦。」

結果畫面曝光後，一堆人認出他是36歲的林姓男子，是台中有名的借錢哥，自稱有妥瑞氏症，家裡狀況不好要去看醫生，常常在路上跟民眾借錢。2017年就曾到一間彩券行開口借錢，又一邊拍打自己的頭部，肢體抽搐，因為這些行為，讓店家同情出借，金額都是百元到上千元不等，結果都是有去無回。濫用大家愛心，還被大家稱為詐騙慣犯，這回又大鬧按摩店，跟店員大打出手，已經觸犯刑法，將被警方依法偵辦。

