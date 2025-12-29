按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉

時常按摩還是全身卡？問題可能出在「筋膜」太緊繃。（Gemini生成示意圖）

你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。

筋膜就像包覆肌肉、血管、神經的「內在緊身衣」，健康時像吸飽水的海綿，能讓肌肉自由滑動，但如果長期姿勢不良、慢性發炎或水分不足，筋膜就會變硬、乾燥，甚至黏在一起，造成「發炎→沾黏→更痛」的惡性循環。

劉博仁醫師提醒，吃錯油、長期高脂高熱量飲食，會讓身體分泌過多MMP-1 酵素，在發炎狀態下瘋狂分解膠原蛋白，加速筋膜脆弱化，按摩再多也解決不了問題。

醫師建議從「動、吃、補」三方面著手：

1.動：做全方位伸展與彈性振動運動，例如像貓咪一樣拱背伸展、瑜珈螺旋拉伸或輕微抖動，搭配滾筒慢壓放鬆，目的是擠壓老廢體液、促進循環，而不是猛拉筋。

2.吃：補充抗發炎與修復營養Omega-3，像是鯖魚、鮭魚、核桃，都能對抗發炎；維生素 C則能幫助膠原蛋白生成，可以吃芭樂、奇異果、甜椒補充；蛋白質與膠原胜肽，例如魚、蛋白粉能提供身體修復原料；吃花椰菜、洋蔥、大蒜，可以維持筋膜彈性。

3.補水與礦物質：每天至少喝2,000 CC白開水，攝取鎂、鉀，例如香蕉、酪梨、南瓜籽，幫助肌肉與神經放鬆。

劉博仁醫師強調，你的身體會記錄生活習慣、飲食選擇與姿勢壓力。想要全身輕盈、舒適，先從調整「內在緊身衣」、恢復筋膜彈性開始，搭配正確飲食與運動，身體自然會回報你更靈活、更有活力的感覺。



