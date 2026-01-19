按摩撥弄客人「小鳥」 客人壓力疾患就醫
[NOWnews今日新聞] 台中市一名男生到台中市太平區一家養生會館按摩，在平躺在按摩床上雙眼蓋上毛巾按摩時，竟遭黃姓按摩師拉下內褲撥弄生殖器，還詢問「要射出來嗎」? 案發後，引發該男生原先治療狀況良好的強迫症狀惡化，並出現急性壓力疾患，須至精神科就診。案經太平警分局偵辦移送，台中地院法官依強制猥褻罪，處黃姓按麼師有期徒刑6月。
判決指出，黃姓被告在台中市太平區一家養生會館擔任按摩師。113年5月8日晚間10時許，被害人前往該會館做全身按摩服務，會館即由黃姓按摩師出面接案服務。
當時，被害人被帶到一間密閉的單人按摩房內，被害人平躺於按摩床上，黃姓按摩師以毛巾覆蓋被害人雙眼進行按摩。黃姓按摩師在進行正面油壓按摩過程中，突然拉下被害人外褲，徒手觸碰並套弄其生殖器，甚至出言詢問是否「要射出來」，行為明顯超出正常按摩範圍。
被害人對突如其來的行為感到錯愕，立即以身體閃避，並口頭表示「蛤？什麼跟什麼」，清楚表達拒絕與不解。然而，被告並未因此停止行為，仍持續以手套弄被害人生殖器，違反其明確意願。當時被害人身處密閉空間、視線受限，且雙方體格存在差距，使被害人難以即時反抗。被害人事後向室友訴說時，仍呈現緊張、受驚狀態，並於案發後向台中市警察局太平分局報警處理。後續並接受心理諮商與精神科治療，出現急性壓力反應，顯示身心均受影響。
法院審理認為，被告明知被害人僅同意接受一般按摩服務，卻在未取得任何性同意的情況下，於短時間內接續實施拉褲、觸摸與套弄生殖器等行為，已構成刑法第224條強制猥褻罪。合議庭審酌，被告雖於審理中坦承犯行，但尚未與被害人和解或賠償，被害人亦無調解意願，犯罪對被害人性自主權及身心造成實質傷害，難認情堪憫恕。最終，法院判處被告有期徒刑6月，並認為在被害人未獲實質補償前，宣告緩刑有失公允，不予緩刑。
