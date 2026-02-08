按摩2穴位嘴破好得快 減少反覆發作

嘴破、嘴巴破洞，正式名稱為口瘡。執業中醫師莊可鈞表示，民眾想跟嘴破說再見，調整生活習慣才是根本，生活調整比藥物更重要，睡眠、飲食、情緒都要顧好，建議按摩合谷、內庭等穴位，以及飲用薄荷菊花茶、薏仁淮山湯等藥膳茶飲，能讓嘴破不只好得快，也減少經常反覆發作。

莊可鈞指出，睡眠是最重要的「降火藥」，飲食避免「甜、辣、炸」，建議多吃蔬果、水分充足，讓腸胃順、火氣自然降。合谷穴位於手背虎口處，拇指與食指間，按摩後有助清熱止痛，改善口腔發炎，只要按壓一至二分鐘，微痠即可；內庭穴位於第二、三腳趾縫間，按摩後有助降火，改善飲食不當引起的嘴破，只要按壓一分鐘，可減輕口腔燥熱感。