按摩3穴位 有助舒緩疼痛幫助康復

三叉神經痛好發中老年人，病情發作時臉部劇烈疼痛。執業中醫師林庭竹表示，傳統中醫認為，三叉神經痛常與風寒、肝火上炎、氣滯血瘀等因素有關，主要根據患者症狀及誘發因素，根據辨證論治，治宜疏風散寒、清熱瀉火、柔肝息風及活血化瘀等。此外，按摩風池、下關、合谷等穴位，有助舒緩疼痛、幫助康復。

不過，三叉神經痛發作時疼痛劇烈，常會在辨證用藥基礎上，再加入一些止痛中藥，比如川芎、白芷、細辛等；倘若一段時間未有好轉，還可選用一些蟲類藥，比如全蝎、蜈蚣、僵蠶、地龍等，因為這些蟲類藥可以入絡搜風，具有較強的止痛效果。

林庭竹指出，根據辨證論治，倘若是風寒侵襲型，常用桂枝湯、荊防敗毒散等祛風散寒的中藥方；倘若是氣血瘀滯型，常用血府逐瘀湯等活血化瘀的中藥方；倘若是肝火上炎型，常用龍膽瀉肝湯、當歸龍薈丸等清肝瀉火的中藥方。

林庭竹醫師進一步指出，建議按摩三個穴位，有助舒緩疼痛、幫助康復，按摩時用拇指按壓揉動，以感覺到痠痛為度。針灸治療有助疏通經絡、活血化瘀、調和氣血，從而達到緩解疼痛的效果。風池穴位於後頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處；下關穴位於面部耳前方，當顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中；合谷穴位於虎口，將拇食兩指並合，虎口隆起最高處。預防保健之道，避免冷風直接吹面部，適當保持面部溫暖；保證充足的睡眠，有助於身體自我修復；保持心情愉快，減少心理壓力，有助病情緩解和康復；適當運動，進行臉部肌肉運動訓練，比如微笑、皺眉等，有助恢復臉部肌肉功能。