按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

幾十位按時交租的房客仍收到驅逐通知，住房維權人士稱從未見過舊金山單一房東如此大規模的驅逐行動，原來問題主要出在溝通不良？

舊金山紀事報(San Francisco)報導，當警察帶著驅逐通知出現在薩萬（Savanh）家門口時，他以為一定是誤會。這位63歲的殘障人住在田德隆區，25年來一直按時交租：每月1日，他都會把725.48美元的支票投進家附近「莫瑟大樓公寓」（Mosser Tower Apartments）的信箱。他說，驅逐訴訟中提到的他未支付房租的月份為2025年5月、6月和7月，但他的那些支票都已經兌現了。

薩萬向警察解釋了情況，警察給了他「驅逐辯護合作組織」（Eviction Defense Collaborative）的電話號碼，這是一個為面臨驅逐的低收入租戶提供法律援助的非營利組織。

「警察人很好，但我當時很害怕，」薩萬說。他成長於寮國，英語能力有限，「我所做的一切都符合規定。」薩萬當時並不知道，他經歷的可怕場景，在去年9月初也發生在田德隆區的其他六棟樓裡。在短短兩周內，共有24名租戶收到了通知。租戶們收到的是「非法占有通知」（notices of unlawful detainer），這是驅逐程序的第一步。

但問題不在於租戶，而在於房東。房東莫瑟公司（Mosser Companies）拖欠了購買這些樓宇的貸款，法院已指定一名接管人負責在止贖程序期間管理這些房產。像薩萬這樣的租戶並不知道，接管人已經改變了租戶支付租金的方式，從紙本支票改為線上支付。

和薩萬一樣，住戶大多是老年人，一直都用支票支付房租。「似乎大部分租戶，如果不是全部的話，都不會說英語，」住房權利委員會指出，「我們交談過的人，直到法警出現，才知道自己要被驅逐。」

這波驅逐浪潮表明，當大型公寓房東拖欠貸款時，租戶有時會受到多麼不利的影響，導致整棟建築陷入一段不確定的時期。通常情況下，接管人會接管房產，直到貸款方取消抵押品贖回權或將其出售給新的投資者。目前接管人正在與租戶溝通，表示會盡力協助租戶留在原有的單位中。

