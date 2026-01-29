按時繳錢竟被趕！房東拋「奇葩理由」強制退租 台中1歲嬰隨爸媽搭帳篷睡公園

寒流來襲之際，台中一對年輕夫妻因房東以奇葩理由強制退租，帶著1歲幼子露宿公園2天，所幸警方即時協助安置並申請紓困，現暫住親戚家。圖／翻攝自台中市政府警察局

寒流來襲氣溫驟降，台中市大安區卻傳出一起令人心疼的急難案件。一對年輕夫妻帶著剛滿1歲的幼子，竟在龜殼生態公園搭帳篷露宿長達2天。警方獲報到場關切，得知一家人雖有按時繳租，卻因房東認為他們「太常待朋友家、沒回來住」而遭強制退租，新租處又需等待3週才能入住，無奈之下才流落街頭。所幸警方即時協助安置並申請紓困金，目前一家三口已暫住親戚家中。

1歲嬰寒風中睡帳篷 警急安置防失溫

台中市大甲警分局大安分駐所23日上午11時許接獲民眾通報，指大安區龜殼生態公園舞台後方有人違規搭設帳篷，巡佐紀志忠與警員謝文雄趕赴現場，發現帳篷內竟住著31歲的周姓女子與一名剛滿1歲的男嬰，當時寒風刺骨，員警擔心母子失溫，立即通知暫時外出的周女丈夫毛男返回釐清狀況。

有繳房租竟被趕！理由是「都沒回家」

毛男向警方表示，他在工廠工作，收入尚可溫飽，一家人平時都有按時繳納房租，豈料，日前房東以「你們都待在朋友家，沒有回來住」為由，突然要求退租驅離。雖然毛男已緊急找到新租屋處，但還需等待3週才能入住，在無處可去的情況下，自21日晚間起只能帶著妻兒到公園搭帳篷過夜。

非列冊弱勢戶 警助申請6000元紓困金

警方了解原委後，先將母子2人安頓至大甲區的旅館住宿，避免發生意外，並協助聯絡「母慈八方振安慈善會」，成功申請到6000元急難紓困金，隨後通報社會局介入。

台中市社會局表示，經社工訪視了解，毛男一家收入雖不高但尚過得去，妻子與幼子也領有相關津貼，並未列冊為低收入戶或弱勢家庭。針對居住空窗期問題，經大甲家庭福利服務中心協助協調，一家三口目前已回到親戚家暫住，社工將持續關懷並評估家庭需求，提供必要協助。



