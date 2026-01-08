按讚就做仰臥起坐！日偶像見「讚數狂飆」嚇發抖

日本偶像女子團體MerkmalMermal成員結城萌新年發文曬出自己的小腹特寫照，發起「按讚數多少，就做幾次仰臥起坐」的挑戰。（圖／翻攝自 @MERMALYUKI X ）





一名日本女偶像新年發文曬出自己的小腹特寫照，發起「按讚數多少，就做幾次仰臥起坐」的挑戰，沒想到，按讚數一路狂飆到1萬6千多次，讓她瘋狂哀號只能咬牙兌現。

日本地下偶像七人女子團體MerkmalMermal，擁有不少粉絲，近期成員結城萌，在社交平台po出許願照，她曬出小腹特寫，開玩笑說按讚數有多少，就做幾次仰臥起坐，沒想到最後得到這樣的結果。

MerkmalMermal成員結城萌：「因為我拿到了1.6萬個讚，所以我要做1.6萬次，我要以腹肌偶像身分來挑戰自己。」

本來想用仰臥起坐來衝直播流量，沒想到網友真的超捧場，狂按1.6萬個讚，看到這個數字讓她忍不住瑟瑟發抖，真的不可能一次做1萬6千個仰臥起坐，只好和粉絲協調分期付款。

MerkmalMermal成員結城萌：「從今天開始，我每天會做100次，要做160天。」

結城萌果然每天錄影片，乖乖實現對粉絲的諾言，目前已經至少狂做3天，而這起事件讓她在網路瞬間1爆紅，但也讓她忍不住哀嚎，每天做100下真的也太硬了，但能以勞力換流量和名氣，真的是咬牙也得做下去。



