按鈴謊報高捷上有「炸彈客」 男遭收押 警：可罰百萬元

台北車站及誠品南西店的隨機攻擊案發生後，現在網路上有出現模仿、恐嚇和危害公共安全的言論，有人揚言要在桃園機場和機場捷運放置炸彈；也有人在網路張貼「張文為什麼不等跨年」這種言論；甚至有人在高雄捷運站按下緊急警鈴，謊報現場有炸彈客。警方強調，在捷運系統謊報、亂按警鈴的行為，最重可處100萬元罰鍰，而散布恐嚇公眾的言論，最重可處2年徒刑。

男子在高雄捷運紅線巨蛋站月台上，按下緊急電話響鈴，通報站務人員現場「有炸彈客」，但下一秒，他上了捷運列車，繼續搭乘前往紅線左營站，又再次 按 響警鈴，隨後逃逸，警方獲報第一時間到場，發現是民眾惡作劇，立刻調閱監視器，鎖定亂按警鈴的李姓男子，前往台南一處網咖包廂，將他逮捕，警方VS.男子說：「李XX嗎，這是橋頭地檢署，拘票。」

警方調查，20歲李姓男子從事服務業，他供稱在月台等車時，看到月台邊牆壁上有緊急按鈕，一時手癢、控制不住就按響警鈴，害捷運系統差點停擺，男子也被裁定羈押，高雄市警左營分局長謝承甫說：「全案依刑法妨害公眾維安罪，移送偵辦，並依大眾捷運法，第50條第1項第2款，處1萬至100萬(元)罰鍰。」

北車和中山商圈，接連發生攻擊事件，引發恐慌，網路上也出現各種恐嚇公共安全的言論，不過IP都在境外，桃園機場接獲訊息，有人揚言在機場和機場捷運沿線放置炸彈，轄區分局除了加強巡邏，桃捷行控中心也通知捷運警察，加派人力在各站警戒，另外還有一名林姓男子，在網路張貼「張文為什麼不等跨年犯案」等多則言論，內容涉及鼓吹暴力、恐嚇公眾，已經被警方逮捕，解送地檢署複訊。

警方強調，散布恐嚇言論的行為已經涉嫌觸犯刑法第151條「恐嚇公眾罪」，最重可處2年以下有期徒刑，民眾千萬不要拿公眾安全開玩笑。

