按錯樓層別慌！新光三越小編曝「手畫叉叉」秒解套 網驚呼有效

近日，新光三越的小編在社交平台上分享了一個鮮為人知的電梯使用技巧，讓搭乘者在不小心按錯樓層時，能夠輕鬆取消。

新光三越小編分享，倘若民眾按錯樓層只要在按鈕上畫叉叉即可取消。（示意圖／pexels）

新光三越小編在Threads上發文分享，如果在新光三越百貨搭電梯時，如果不小心按錯樓層，其實有一個神秘又實用的小技巧！民眾只要用手指在錯誤的樓層按鈕上畫一個「叉叉」的圖案，燈號就會熄滅！小編還斬釘截鐵表示：「保證這絕對不是胡扯」。對此，小編還指出這一技巧並非空穴來風，已經有網友親自測試成功，但也提醒大家，千萬不要太沉迷於這個「電梯成就解鎖」的玩法，免得獲得太多成就感，笑翻自己。

廣告 廣告

這一消息迅速引起網友的關注，許多人前往實測後驚訝地發現，這個方法真的有效。許多使用者表示，自己逛了新光三越多次卻從未聽說過這個方法，甚至有家長帶著孩子專程來試驗，孩子瞬間對父母刮目相看。此外，曾在新光三越工作的員工也留言證實，這個方法在內部早已流傳，是一個小撇步。

內行網友解釋，畫叉叉的動作實際上是觸發了電梯的感應系統，使其誤認為按了兩次按鈕。（示意圖／pexels）

內行網友解釋，畫叉叉的動作實際上是觸發了電梯的感應系統，使其誤認為按了兩次按鈕。因此，無論是畫叉、十字或其他圖案，只要能觸發兩次感應信號，就可以成功取消按錯的樓層。

延伸閱讀

影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場

北巿「牛喜壽喜燒」爆多人吃完上吐下瀉 衛生局急查

台中雙百貨周年慶湧人潮！「2行人穿越道禁行」違者罰500