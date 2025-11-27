按一下比滑一下爽！奧迪宣布重返物理操控

記者鍾釗榛／綜合報導

奧迪Concept C概念跑車。（翻攝AUDI網站）

奧迪最新亮相的Concept C概念車，可說是向粉絲宣告「奧迪要回來了」。這款雙座敞篷電動跑車，不只展現品牌未來的跑車走向，更大幅調整內裝邏輯，正式重拾實體按鍵與開關。雖然量產版本得等到約2027 年才問世，但奧迪已經開始重新檢討旗下車型的內裝，準備補上近年被用戶批評的缺口。

奧迪Concept C方向盤為實體按鍵。（翻攝AUDI網站）

觸控面板走入歷史

最意外的是，奧迪突然宣布 A5、Q5、A6、A6 e-tron與Q6 e-tron五款新車方向盤上的觸控板將取消，改回傳統實體滾輪。這些車型大多才剛上市沒多久，如此迅速調整可見品牌下了相當大的決心。奧迪坦言，這項更新是直接回應大量車主的反饋，顯示「實體鍵需求其實遠比預期更強烈」。

內裝品質將重新拉回標準

奧迪不諱言，近年確實出現內裝品質下滑問題。產品與技術代表Silva Martins表示：「以前的品質比較好，我們會回到那個水準。」在車界普遍為成本妥協、過度倚賴大螢幕的氛圍下，奧迪選擇反向操作，重新重視觸感與操作直覺，確實令人耳目一新。

廣告 廣告

奧迪選擇反向操作，重新重視內裝的觸感與操作直覺。（圖／翻攝Audi網站）

實體按鍵成最大亮點

Concept C的內裝設計核心就是「少但精」。陽極氧化鋁材質的按鍵、獨家的回饋手感，加上精簡卻富質感的布局，帶回過去讓奧迪聞名的內裝魅力。若此設計語彙能成功普及全車系，奧迪確實有機會重新站穩豪華車內裝龍頭地位。

雖然Concept C要到數年後才看得到，但它顯然已替奧迪敲下未來十年的設計基調。品牌下一輪重大改款預計將落在本十年末，屆時奧迪是否能用更成熟的「實體鍵回歸哲學」重振市場聲量，值得期待。

更多三立新聞網報導

火場最致命不是火！這5件事千萬別做、錯一步恐身陷危險

別亂貼隔熱紙！2026 起新車全面管理、規範一次看懂

《玩命關頭》迷瘋了！保羅沃克最愛的Ford GT、喊價破1700萬

拍賣市場準備瘋了 BMW「蝙蝠車」破天荒釋出

