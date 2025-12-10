挑同棟大樓連兩天上門行竊 大台北闖空門慣竊落網

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松江路一棟大樓上月接連發生竊案，小偷先在深夜潛入已打烊的2樓日本料理店，偷走店內現金，警方獲報尚在清查時，沒想到隔天差不多同一時間，小偷再度潛入同棟大樓3樓的醫美診所，偷走店內現金5萬元，警方循線追查，發現甫出獄的48歲詹姓慣竊涉有重嫌，前往萬華西園路逮人，雖搜出作案安全帽及衣物，但現金卻都被詹嫌花用殆盡。

據了解，慣竊詹男曾因竊盜案入獄，上月初甫出獄即重操舊業，一再在大台北地區闖空門行竊，詹嫌被逮後，受害的北市其他分局派出所，甚至連宜蘭縣警局都派人來清查他涉及的轄區竊案。

廣告 廣告

中山警分局民權一派出所上月15日接獲蕭姓民眾報案，稱其返回店面時，發現門鎖遭破壞，經清點共計損失新台幣2000元，警方於11月16日再度接獲同址3樓陳姓民眾報案表示門鎖遭破壞，損失現金五萬餘元。

經專案小組調閱周遭監視器，發現身著黑衣男子凌晨2時許，將機車停放在案發地點周邊監視器死角，徒步至案發地點，另經比對監視器，2案竊嫌身形及走路方式相似，經交叉比對，確認身分為詹男，其犯行偷遍雙北多處地點，案經中山分局、中正一分局與北市刑警大隊肅竊組成立專案小組，本月前往北市萬華區拘捕詹男到案，詢後依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中大里、太平路邊停車發生連環竊案 警逮囂張賊送辦

獨家》花蓮0403、0206地震倒塌大樓 建築師都是同一人

「仙塔律師」才嗆檢誘導認罪！ 幫助洗錢、洩密罪全都認了拚減刑

桃園某國中學生課堂上施用電子煙 驗出「喪屍煙彈」依託咪酯

