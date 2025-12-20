挑女友戒指遇張文拿刀砍殺 他PTSD：沒閃過就是我

張文闖入誠品南西店砍傷多人。（圖／東森新聞）





北捷昨（19）日發生連續攻擊案，凶嫌張文在台北車站、中山站共造成包含自己在內4人死亡、11人受傷。有名男網友案發當下在誠品南西店跟女友在逛街挑戒指，當下與張文對視到，差點被砍傷，之後目睹一名男子被砍倒在血泊中。事後他驚魂未定在社群網站PO文還原經過，直呼要是沒閃過，也會是倒在血泊裡的一人，直到現在都還有PTSD。

男網友在Threads發文表示，當時正與女友在百貨公司挑選戒指，現場原本平靜，卻突然有人驚慌衝入大喊「有人拿刀！」兩人雖立刻提高警覺，卻一度未發現異狀。隨後，一名全身黑衣的男子走近，他原以為對方只是顧客，直到看見對方左手握著大型砍刀，兩人對視瞬間，歹徒便朝他衝來揮刀。

男網友回憶，當下來不及多想，本能地護住女友、將她往後推開，跟歹徒短暫對峙後轉身逃跑。歹徒在約三步距離內揮刀，他及時閃過，隨即與女友奔向另一側，逃跑途中還有一名女子跌倒，女友立即將其扶起。此時歹徒轉而追向另一名女子，該名女子臉部遭砍傷，之後歹徒接著又砍傷一名男子，對方當場倒地。男網友心有餘悸地表示，若當時未能閃過那一刀，倒在血泊中的恐怕就是自己。

男網友表示，目前他仍有些許PTSD狀態，看到身穿全黑的人、或是跑過來的人會感到害怕，手也會不自覺顫抖，想到跟歹徒對峙的當下會哭出來。男網友也提到，女友也十分自責昨天逃跑時沒有回頭看他，因為當下他讓女友先跑，怕女友被歹徒追上，自己則是殿後拖延時間，他也決定買防身用品帶在身上。

網友紛紛湧入貼文，為該男網友打氣「你真的很棒，當下反應很迅速，好好的保護了自己和女友」、「謝謝你們在危機時刻還那麼勇敢，也謝謝你們當下還幫助身邊的人」，並大讚他的行為「你展現了身為男生身為老公又或者是男朋友應該做的事情，第一時間先讓自己的另一半逃離現場，寧願一個人去阻擋也不願兩個人一起陪葬」，也有人貼出被情侶兩人所救女子的感謝PO文來給男網友鼓勵，並提醒他如果有受傷要盡速通報，以免感染風險。





