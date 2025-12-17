挑對跑道、選對品牌！台灣房屋許宥伸月收入翻15倍

主圖)從教職轉房仲，許宥伸獲台灣房屋月冠軍獎項(台灣房屋提供)

職涯選對跑道，收穫真的事半功倍！從教育領域轉職披上房仲制服的台灣房屋環中直營店許宥伸，揮別月薪4萬的教育工作踏入房仲門市後，短短兩年就站上月度個人冠軍的頒獎台，月入60萬的薪資待遇，足足比轉職前成長了15倍，所得成長的速度堪比台積電股價！。

當年還是房仲新兵的許宥伸，為了快速適應新職場，對自己的要求相當高，同事口中的他非常具有行動力，步調迅速、細節清楚，從物件現況、區段行情到資金配置，一張張確認表勾好勾滿，面對客戶時，能言簡意賅把置產利弊說清楚，使客戶決策踏實明快，因此一路累積成交與口碑，勇奪月度個人冠軍。

許宥伸表示，過去在教育領域的工作經驗，讓他習慣以耐心、邏輯與責任感面對消費者，也養成沉著冷靜、積極學習的處事心態，因此儘管剛踏入不動產業時如同一張白紙，但並未因恐懼而卻步。更重要的是，台灣房屋擁有完善且系統化的教育訓練體制，從新人 3 週課程扎實養成、協助考取不動產營業員證照，到法規、稅務、金融、危老重建、工業地產、徵收議題等一系列的進階內課程，快速培養同仁的高度專業；遇到複雜個案時，也有法務中心、地政士、趨勢中心與工業地產中心可給予專業諮詢，使困難迎刃而解，這些「看起來在後台」的資源，都是前線談判時的底氣，助攻許宥伸成為行業中的佼佼者。

圖說：許宥伸認為，台灣房屋的品牌和聯賣系統大大強化個人戰力(圖-台灣房屋)

選對品牌：台灣房屋把「個人戰力」放到最大

許宥伸把今年的成績，歸功於台灣房屋直營體系的「戰力放大器」─直營聯賣制度。聯賣制度讓物件的資訊透明，跨店配件快速，也更有利於第一線的仲介同仁維持業績表現；加上直營體系的制度明確，同仁之間能分工與互信，新人不必單兵作戰，是事業衝刺的最佳後盾。

另一方面，台灣房屋長年落實的 ESG+文化，讓不動產服務不僅止於交易本身，更能在工作之餘實踐企業社會責任，將專業與善意回饋社會。這樣的理念，與許宥伸過往在教育現場所重視的「陪伴、責任與正向影響」不謀而合，也讓他在這份工作中找到更深層的價值與使命感。

「把每一次成交，當成善的循環起點。」這句話在台灣房屋不是口號，是可落地的 SOP，公司推出新人 ESG+主理人計畫、每月「發現好事」、年度 12 萬元 ESG+服務獎金、以及對客戶的 10 億元買賣雙方服務責任保障，都讓交易安全度與客戶信賴度更加鞏固，近來更搶先同業跟上AI浪潮，推出台灣第一份買房AI性價比報告書，從市場、價格、機能與品質，全面分析物件的優勢，使同仁的服務更到位，讓成交不是終點，而是下一次服務的起點。許宥伸說，他最享受的片刻，其實是把最適合的選擇給客戶，然後在對方放心點頭的那一刻，那不是運氣，而是專業與誠意累積出的結果。

給想轉職與新鮮人的話：把舞台交給會練兵、肯分工的團隊

許宥伸強調：選會練兵的公司、選願意分工的體系、選把交易安全放在第一優先的平台，是經營成功職涯的不二法則。新人唯一需要做的，是帶著熱誠與學習力進場：每天把功課做滿、解答客戶疑惑、把流程做到位，在優質企業文化的力挺下，努力衝刺。

今年站上集團月冠軍舞台，是階段性的里程碑；下一個年度，許宥伸已經把目標寫進行事曆：深化商圈、精進大型物業知識、把團隊帶得更好。他相信，只要策略正確、方法嚴謹、平台給力，成績會是一條遞增曲線。未來，他將持續精進專業、秉持教育者的耐心與業務人的行動力，用心協助每一位客戶，成為值得信賴的不動產夥伴。

