挑戰下潛150公尺！海鯤號今第3次潛航測試 爭取6月交艦

我國首艘國造潛艦「海鯤號」5日上午8時進行第3次潛航測試。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 我國首艘國造潛艦「海鯤號」今（5）日上午約8時20分進行第3次潛航測試。而今日海鯤號有望挑戰下潛150公尺，明日可能緊接著進行下一輪測試。若海上測試順利，可預計在6月正式交艦海軍。

由於過往海鯤號的潛航測試多於上午 11 時自高雄港出港，此次測試則提前至上午 8 時進行。現場也吸引不少軍事迷前往高雄港拉起布條、喊口號，為海鯤號及團隊加油打氣。

根據海鯤號測試進程，潛艦要先完成50至100公尺淺水潛航測試，來驗證水密性及平衡穩定性。隨後，將進行100公尺至設計最大深度的深水潛航測試，採由淺入深、逐步耐壓的方式，確保潛艦安全可靠。

廣告 廣告

在完成潛航測試後，海鯤號將進入測評階段。首階段將由台船進行技術測評，驗證儀台系統與作戰系統是否符合需求，其測試項目包括續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，以及武器模擬射擊（操雷）。接著，再將海鯤號交由海軍進行戰術測評，前往演習海域進行武器射擊、單艦戰術運用、多艦協同作戰及長時間巡弋成熟度測試，綜合驗證整體作戰能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新世代接棒宣示為民發聲 陳其邁子弟兵議員初選聯合登記

附和民眾黨！馬文君建議：總統宣告戒嚴須24小時內獲立院過半追認 否則失效