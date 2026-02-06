挑戰二十四層樓！苗栗消防員春節演練 負重登高樓展決心

▲苗栗消防竹南高樓實兵演練，勇士負重攀登24層樓保平安。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府消防局第二救災救護大隊於今（6）日上午10選定竹南鎮指標性高樓建築「上德滙」舉行「春節期間高層建築物火災搶救演練」。本次演練不僅動用雲梯車進行高空救援，全體參演消防同仁更挑戰極限，全程穿著全套消防衣、背負空氣呼吸器（SCBA）實際攀登24層樓，展現守護民眾安全的決心與精良體能。。

第二大隊此組訓有別於一般演練，本次特別安排「高樓負重爬樓梯」項目，現場指揮官表示，高樓火災發生時，電梯往往無法使用，消防員必須依靠體能進行垂直進攻。此次實地爬樓演練，不僅是為了測試體能極限，更是為了讓同仁熟悉該社區的樓梯構造與逃生動線，確保在真實災難發生時，能以最快速度到達起火層。

消防局表示春節守護不打烊，並呼籲春節期間用火、用電應特別注意安全，並確保住宅用火災警報器維持運作。消防隊在春節期間將維持24小時待命，確保民眾能度過一個平安祥和的新年。