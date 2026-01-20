挑戰人生第一座小百岳 立法院民主議政園區2026趣味Chill新三鐵熱鬧鳴槍
立法院民主議政園區2026開年最夯的戶外活動，將於1月25日盛大登場。「2026趣味Chill新三鐵」邀請民眾以趣味方式體驗不一樣的三鐵挑戰，透過鐵馬（自行車）、鐵腿（健行）、鐵人（公益健檢）等關卡闖關，或直接參與「霧峰小百岳特攻隊」攻頂任務，不僅能挑戰自我，更可兌換摸彩券，有機會抽中高級家電、自行車等豐富好禮，為歲末初春增添健康又有趣的戶外體驗。
本次「2026趣味Chill新三鐵」活動由國際獅子會300C2第18專區主辦，並由大里崇光獅子會與立法院中南部服務中心攜手合作承辦。活動當日（1月25日，星期日）上午7時至8時，民眾可至立法院民主議政園區(原省議會)大門入口左側主場地報到，領取環保袋及闖關卡等，並於上午8時鳴槍起跑。參與者只要憑一人一張闖關卡，完成園區鐵馬(蓋印點/宿舍區)、鐵腿健行(蓋印點/園區議事堂、玉蘭谷)、鐵人健檢(蓋印點/活動主場地)等四關套印任務後，即可返回服務臺兌換摸彩券一張。
此外，民眾亦可選擇直接參加阿罩霧山「小百岳特攻隊」攻頂任務。霧峰阿罩霧山為臺灣小百岳之一，標高251公尺，是非常容易親近的健行路線，民眾從園區出發繞行中心壠步道及產業道路緩緩而上，沿途均有攻頂方向指標，途中可一覽中部著名的鳳梨田區(阿罩霧山亦稱鳳梨山)，最後到達阿罩霧山三角點，取得現場人員發放的攻頂證明，同樣可兌換摸彩券一張，全程來回約1小時30分。主辦單位也將於活動開幕式中，邀請前20名完成攻頂者上臺受獎，頒贈精美紀念品一份。所有摸彩券請於上午10時前投入摸彩箱，統一進行抽獎。
除了闖關與攻頂活動外，大里崇光獅子會會長蔡志榮表示，秉持國際獅子會「八大志業」精神，將於主場地設置多元公益服務攤位，提供中西醫健康諮詢、視力保健、血壓量測等服務，讓民眾在運動之餘，也能關注自身健康。為迎接金馬年到來，活動現場更邀請書法名家揮毫贈春聯，限量200份，送完為止。相關活動資訊可至大里崇光獅子會Facebook查詢：https://www.facebook.com/groups/110255989435032。
立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，本次結合民間獅子會共同舉辦的趣味新三鐵活動，不僅重新定義大眾對傳統三鐵運動的想像，也讓闔家大小都能輕鬆參與。活動設計使整個民主議政園區化身為共融的戶外活動樂園，從園區出發，更可踏上人生第一座小百岳。誠摯邀請民眾走進園區，親身體驗「民主、文化、生活」交織的多元風貌，同時一探少為人知的原省議會宿舍區歷史風華，為全家留下難忘的美好回憶。
