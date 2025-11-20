挑戰人體極限！男腹痛3天無法排便 照X光驚見肛門塞6CM陶瓷杯

台中一名男子連續3天無法排便，到醫院檢查後竟然發現肛門內卡著一只直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。（大甲李綜合醫院提供）

台中一名男子因腹脹腹痛，且連續3天無法排便，到醫院檢查後竟然發現肛門內卡著一只直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。醫療團隊先後嘗試以多種方式取出杯子皆未成功，最終只能緊急全身麻醉開腸取出異物

男子3天無法排便就醫 醫檢驚見肛門卡「陶瓷杯」

李綜合醫院外科醫師吳坤達指出，患者就醫時僅表示3天未能排便，害羞沒有主動說明塞入異物，經X光攝影顯示，醫療團隊才發現患者肛門內竟塞有一只杯口向下的杯子，立即安排緊急手術。

強行拉出恐腸道破裂 改採剖腹安全取出異物

吳坤達醫師表示，手術一開始嘗試使用器外科器械夾取，但陶瓷杯表面光滑，無法施力拉出；於是改用腹腔鏡仍無法成功。由於杯子已被腸道包覆，若強行夾取可能造成杯體破裂，進而割傷腸壁引發感染，因此最終決定進行剖腹，直接切開腸道取出異物，整個手術歷時2個多小時。

患者稱「不小心塞入」 本想自行拉出

他說明，患者部分腸道已因異物長時間壓迫而出現缺血壞死，因此手術中同時製作人工造口，以利暫時排便。術後詢問異物是如何塞入的，患者害羞表示「不知道，不小心的。」，本來打算自行用力排出，但異物卡的太深，憋了3天後才就醫。

肛門塞異物 嚴重恐危及性命

吳坤達指出，肛門塞進異物，常見原因都市好奇或尋求刺激，過去也曾有棒球、按摩棒甚至椰子等案例。他強調，這類行為風險極高，不僅可能造成肛門括約肌鬆弛，引發失禁，還可能導致腸道壞死、破裂及腹腔感染，併發腹膜炎，嚴重時恐有生命危險。

