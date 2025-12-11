挑戰你的信仰！從三宅一生到愛馬仕 細數Apple聯名話題商品

說到Apple的聯名商品，就是讓人又愛又恨，你說它貴吧，確實是貴到剁手，但轉身還是忍不住偷偷查一下有沒有現貨，從日本設計大師三宅一生的簡約魔法，到愛馬仕那股神秘的貴族氣息，再加上Nike的運動狂人精神，Apple真是越玩越有創意，想知道這些東西憑什麼賣那麼貴？為何大家會乖乖掏錢？今天就帶你一一細數，看看Apple聯名商品到底有什麼魔力。（文：費司特、圖：Apple提供）

iPhone Pocket by ISSEY MIYAKE：「一塊布」考驗你的信仰

廣告 廣告

iPhone Pocket by ISSEY MIYAKE

講到iPhone Pocket，絕對是Apple近期最狂的聯名企畫，日本時裝設計師三宅一生那套「一塊布就能變萬用」的哲學，被Apple搬到手機配件上，這看起來真的就是名符其實「一塊布」，但它其實是透過3D編織技術製造的超特殊材質，能完整包覆你的iPhone，還能塞進一堆隨身物品。

最狂的地方在於，這塊布既然叫「Pocket」，當然得像真正的口袋一樣能伸能縮，當你拉扯它的時候，手機螢幕會微微透出來，讓你能隱約看到時間或通知，卻不用真的拿出手機，根本就是懶人救星。三宅一生還特別設計了8種顏色選項，從檸檬黃、柑橘橙、到孔雀藍應有盡有，無論你是文青還是上班族，都能找到符合自己調性的顏色。

iPhone Pocket by ISSEY MIYAKE

老實說，這款產品最吸引人的地方不是功能有多強大，坦白講功能就是個布袋，而是那股日本設計的精神氣質，買iPhone Pocket的人，根本不是在買實用配件，而是在買一種「我懂品味」的話語權，特別適合那些願意為生活品質投資的消費者。

Apple Watch Hermès系列：手腕上的身份象徵

Apple Watch Hermès系列

如果說iPhone Pocket是設計的藝術品，那Apple Watch Hermès系列就是直球出擊的「身分象徵」，愛馬仕和Apple的合作就是奢侈品界的天堂配：一個是頂級精品的象徵，一個是科技的代名詞，Apple Watch Hermès Series 11搭載銀色鈦金屬錶殼，42和46公釐都有，新推出的Faubourg Party編織錶帶根本是藝術品等級。

Faubourg Party是什麼？就是愛馬仕直接把巴黎旗艦店的靈感編進錶帶裡，配上24款動態錶面，每一條錶帶都像是設計師親自雕刻的藝術品，搭配拋光或磨砂的細節處理，讓人光是看著就覺得自己身份提升了level，還有那個經典的Kilim錶帶，柔軟的防水橡膠搭配H字鍊環，跑步時配起來還能不失貴族氣質。

COACH Apple Watch錶帶：親民版的精品夢

COACH Apple Watch錶帶：親民版的精品夢

如果愛馬仕是豪車，那COACH就是大家都開得起的中型房車，COACH Apple Watch錶帶採用品牌經典的C字Logo皮質設計，一眼就認出來是COACH的風格，它提供38/40/41公釐和42/44/45公釐多種規格，讓不同錶殼的用戶都能輕鬆上手。

這條錶帶特別受時尚上班族和輕奢消費者歡迎，因為價格相對親民，但品牌辨識度超高，材質有耐用皮革和舒適矽膠可選，色彩從經典黑白到季節限定款，它既能在正式會議上凸顯專業感，也能日常穿搭時偷偷加分，你可以低調地配著它去開會，也能大方地在社交場合展現品味，根本沒有壓力。

Apple Watch Nike系列：時尚跑者的信仰之選

Apple Watch Nike系列

要說Apple聯名商品裡最「實用」的，那絕對是Apple Watch Nike系列，採用耐用的氟橡膠材質，搭配透氣的壓縮模製氣孔設計，專為跑步愛好者量身打造，Nike幫每條錶帶都設計獨特的彩色碎屑圖案，每一條都不一樣。顏色超多選擇，從午夜黑色、螢光綠色到各種配色，跑者絕對能找到心頭好，錶帶上還有Run Swoosh標誌，外觀看起來超有質感。

Apple Watch Nike系列的靈魂是搭配Nike Run Club app，讓你能輕鬆追蹤訓練進度，享受個性化的跑步計畫和語音指導，無論是晨間慢跑、健身房訓練、馬拉松，Apple Watch Nike都能成為你手腕上最可靠的訓練夥伴。重點是，這系列的價格相對親民，讓更多運動愛好者能輕鬆入手，把運動科技融入日常生活，不論是都會跑者或是健身愛好者，都會愛上Nike版本。

Apple的聯名商品系列之所以能引發搶購風潮，不僅源於品牌光環與設計創意，更在於它們承載了設計哲學與生活態度。從三宅一生的「一塊布」到愛馬仕的精品工藝，從 COACH 的親民優雅到Nike的運動精神，每一款產品都在向消費者訴說一個故事。