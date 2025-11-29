挑戰健身房 80歲阿公練出肌肉

80歲簡姓阿公（左）今年6月參加中華民國失智者照顧協會開設的重訓課程後，不只活動更靈活，肌肉量也增加，29日順利完成硬舉挑戰。（林弘笙攝）

中華民國失智者照顧協會主辦的「肌智行不行，全能挑戰賽」29日登場，活動開場由協會健身教練帶領長者跳暖身操。（林弘笙攝）

銀髮族也能大展肌力與腦力！由中華民國失智者照顧協會主辦的「肌智行不行，全能挑戰賽」，29日在台中登場，透過肌力與腦力訓練的多元關卡，讓長輩挑戰自我、重拾生活自信，不僅預防肌少症與失智症，更在每一次舉起槓鈴、完成動作的瞬間喊出「我可以」，讓銀髮生活充滿動力與活力。

中華民國失智者照顧協會祕書長陳淑圓表示，肌少症常讓長者悄悄失去行動力，也可能加速失智症的進展，透過日常肌力訓練與社會參與，不僅能延緩退化，更能讓長者重新感受「我還做得到」的能力，活動結合肌力與腦力訓練，設計腿力、握力與核心等關卡，讓長者探索身體潛能，重拾自信與行動力。

陳淑圓表示，失智症風險隨著年齡增長逐漸升高，早期徵兆如情緒波動、脾氣改變、認錯人或忘記事情常悄悄出現，家人可以透過情緒、睡眠、學習、社交與認知5大面向協助判斷長者失智症風險，早期檢測與關懷已成健康管理的一部分，能有效維持長者自主生活與安全。

80歲簡姓阿公分享，他過去是摩托車修理師傅，因健身房多為年輕人，一直不敢踏入，今年6月參加協會開設的重訓課程後，不僅日常走路與搬拿物品更順手，身體組成分析也顯示肌肉量增加2公斤，沒想到這把年紀還能練出肌肉。

62歲周姓阿嬤說，本來以為退休後膝蓋會越來越不好，拿東西也得麻煩孩子，但自從去年6月到協會健身房運動，每周固定1小時的重訓真的差很多；運動不只讓身體更健康，還認識不少朋友，且協會健身房比外面的健身房便宜，3個月才600元，希望肌耐力可以越來越好，生活更自在。